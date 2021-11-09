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新州市議員凱利 遭爆曾塗黑臉模仿非裔歌手

編譯林梅婕／綜合報導

共和黨籍凱利(Vince Kelly)2日當選新澤西州皮特曼行政區(Pitman Borough)市議員，擊敗兩名現任的民主黨議員；但4日卻爆出凱利在多年前一場萬聖節派對上，曾模仿非裔饒舌歌手Flavor Flav，並刻意將臉塗黑，引發當地反歧視團體抨擊，要求他下台。

「皮特曼反種族主義集結」(Pitman Anti-Racist Collective)4日晚間公布一張照片，源自於凱利的個人臉書，當年的凱利頭戴象徵維京族人的牛角帽，身上還掛著一只特大時鐘，而他臉上和手上的膚色很明顯特地塗黑。

事後凱利接受媒體訪問時，他表示不認為這樣的裝扮具有歧視意義，他說：「讓我告訴你，我的曾孫和曾孫女都是不同種族的混血兒，我的體內不存在種族主義者的因子。」

凱利也宣稱，他並沒有親自將臉塗黑，但這是一整套的裝扮，而他本人也無意貶低或造成非裔族群的不悅。

皮特曼反種族主義集結不僅要求凱利道歉，也呼籲他必須接受族裔多元、平等和包容的教育訓練；他們在聲明中強調：「沒有道歉和究責的情況下，我們要求凱利辭職下台。」

這張充滿爭議的照片是在2008年拍攝，一直到2015年凱利又在臉書回顧上再次分享；照片中另一位則是他的妻子，她妝扮成80年代知名影集「凡夫俗妻妙寶貝」(Married... with Children)中的佩吉‧邦迪(Peg Bundy)。

不過凱利並非共和黨內唯一深陷爭議的新州議員，這次選舉大爆冷門、擊敗民主黨籍參議會主席史威尼(Stephen Sweeney)的卡車司機德爾(Edward Durr)也被爆出，2019年他曾在推特上發表批評穆斯林的言論，稱伊斯蘭教是「錯誤的信仰」，不過德爾已為此事道歉，而4日當天凱利也在臉書上貼出一張與德爾的合照。

種族主義 臉書 民主黨

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