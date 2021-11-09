卡車司機當選新州議員 杜爾為反穆斯林貼文致歉

杜爾。(美聯社)

號稱以153元競選預算打敗連任逾20年的民主黨 籍新澤西州 參議會議長史威尼(Stephen Sweeney)的共和黨籍新科參議員杜爾(Edward Durr)，尚未就任即因一則2019年反穆斯林的推特推文遭到非議，杜爾隨即快刀斬亂麻，發布道歉聲明，並刪除推特與臉書帳戶。

據指出，原為卡車司機的杜爾於2019年9月在社群媒體 上，稱伊斯蘭教是「假道學」，還指該宗教先知穆罕默德(Muhammad)是一個「戀童癖者」；此則貼文經披露後，杜爾隨即於5日發布道歉聲明表示：「我是一個充滿激情的人，有時候會在情緒激動時口無遮攔，如果我過去的任何言論冒犯了任何人，我真誠地表達我的歉意。」

除了這篇引起穆斯林族裔不滿的爭議貼文外，杜爾也曾在2017年及2018年指稱民主黨籍紐約州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)是「戀童癖者」，並在今年的一則貼文中試圖淡化1月6日國會山莊暴動事件的惡劣影響，稱該起事件「不是暴動，只是一群未經造冊的聯邦政府雇主(指人民)，未經授權進入自己員工的辦公室」而已。

杜爾除發表書面道歉聲明以外，目前尚未就此事件親自回應；新澤西州格羅契斯特郡(Gloucester)共和黨主席賈桂琳．維吉蘭特(Jacqueline Vigilante)以家庭因素為杜爾緩頰，稱杜爾的父親於選前剛過世不久，且妻子又剛大病初癒；她說：「杜爾已經為之前的貼文道歉了，我想先給他一點時間；他當時的行為應該只是太急於表達自己的想法才口不擇言，不是真的有惡意。」

對此事件，美國伊斯蘭關係委員會新澤西分會(CAIR-NJ)執行董事馬卡蘇特(Selaedin Maksut)表示，這些貼文具有強大煽動性，出自一名將任高級公職的政治人物「尤其令人不安」；他說：「我希望杜爾能盡速安排與本地伊斯蘭社群的領袖會面，把事情攤開來，並譴責任何形式的暴力。」