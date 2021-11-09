亞馬遜擬在澤西海岸 開兩間生鮮超市

電商巨頭亞馬遜 再次抓住新澤西州 民眾的目光，將在澤西海岸(Jersey Shore)開設兩間「Amazon Fresh」生鮮超市。

根據艾斯伯瑞公園報(Asbury Park Press)報導，其中一間超市，將位於含德市(Holmdel)35號新澤西州州道上的Commons at Holmdel購物廣場；另一間店同樣在35號州道上，將進駐伊藤鎮(Eatontown)先前玩具反斗城(Toys 'R' Us)的舊址。

雖然亞馬遜官方尚未證實開店的消息，但艾斯伯瑞公園報表示，這幾乎已是「公開的秘密」。

亞馬遜生鮮超市配有新款智慧購物車Dash Cart購自動掃描商品，如此一來，顧客不需等待結帳，便能直接扣款離開超市。

亞馬遜在2017年以137億元收購全食超市(Whole Foods)，更在去年宣布將在新州帕拉姆斯(Paramus)和林地公園(Woodland Park)開設超商 。先前亞馬遜就已在新澤西州，開設第一間實體店面。

目前亞馬遜超市的開幕日期還未公布，目前亞馬遜在全美已開設19間超市，遍布加州、伊利諾、馬里蘭、賓州、維吉尼亞、華盛頓等州和華府。