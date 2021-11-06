我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

新州羅文大學恐龍館 斥資7300萬打造 邀遊客來挖化石

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州羅文大學斥資7300萬元，在位於曼圖阿鎮、占地4萬4000平方呎的土地上打造一座恐龍化石博物館。圖為博物館示意圖。(取材自臉書)
新澤西州羅文大學斥資7300萬元，在位於曼圖阿鎮、占地4萬4000平方呎的土地上打造一座恐龍化石博物館。圖為博物館示意圖。(取材自臉書)

新澤西州羅文大學(Rowan University)斥資7300萬元，在位於曼圖阿鎮(Mantua Township)、占地4萬4000平方呎的土地上打造一座恐龍化石博物館；過去這裡曾發現高齡6600萬年的海洋和其他陸地生物化石，如今校方將引領訪客回到6600萬年前的遠古時代，與研究人員一同挖掘化石。

該校地球與環境科學學院院長、同時也是「吉恩與瑞克‧艾德蒙化石公園」(Jean and Ric Edelman Fossil Park)的負責人拉科維拉(Kenneth Lacovara)在聲明中表示：「我們將在這些化石的發源地建造一座獨一無二的博物館，讓訪客們能同步親身感受古代、以及羅文大學的研究。」

1866年科學家們在距離該遺址一哩遠處發現了第一隻原始暴龍─「傷龍」(Dryptosaurus)，以及另一隻53呎長的滄龍，而校方也打算重建這兩隻恐龍，作為博物館的展示項目。

艾德蒙夫婦皆為羅文大學的校友，兩人為建造這座恐龍博物館斥資2500萬元，同時希望為該校大學生及廣大的「公民科學家」們提供一個參與研究的機會。

未來訪客們不僅可親身體驗挖掘化石，甚至有機會將挖到的一些小東西當成紀念品帶走；不過當然，有些化石仍需要留做研究使用；艾德蒙夫妻在聲明中表示：「疫情後時代即將來臨，恐龍公園預計每年帶來數以萬計的訪客，包括學生、商務人士和社區活動的領導人。」

該博物館動工前，曾有一項經濟研究報告預測每年至少會有20萬人來訪，待2023年落成後，未來10年估計可創造超過3億元的經濟收益。

事實上，該遺址的前身曾是一座採礦場；先前已有考古學家在這裡挖掘出史上最大的鱷魚化石，當時的研究領導人正是拉科維拉，他也期盼未來能在這裡挖掘出更多化石：「我們非常感謝艾德蒙夫婦有這樣的遠見和慷慨的心，讓我們有機會打造世界級的觀光教育博物館，更能提升當地素質。」

博物館 恐龍 新澤西州

上一則

APMC房屋貸款公司亞裔客戶代表C.W.唐先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！

下一則

藉耶穌基督之名圈錢 詐騙客被判關到死

延伸閱讀

福原愛有新工作 獲聘大學客座副教授

福原愛有新工作 獲聘大學客座副教授

聖荷西州大校園住房危機 學生不滿

聖荷西州大校園住房危機 學生不滿
今年感恩節變貴了 火雞價格漲20% 司機運費飆2倍

今年感恩節變貴了 火雞價格漲20% 司機運費飆2倍
最貴的感恩節 火雞價漲20% 司機運費飆到最高

最貴的感恩節 火雞價漲20% 司機運費飆到最高

全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高

全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高
法院附近水管爆裂 北加荷姆斯案庭審取消

法院附近水管爆裂 北加荷姆斯案庭審取消

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍