新州羅文大學恐龍館 斥資7300萬打造 邀遊客來挖化石

新澤西州羅文大學斥資7300萬元，在位於曼圖阿鎮、占地4萬4000平方呎的土地上打造一座恐龍化石博物館。圖為博物館示意圖。(取材自臉書)

新澤西州 羅文大學(Rowan University)斥資7300萬元，在位於曼圖阿鎮(Mantua Township)、占地4萬4000平方呎的土地上打造一座恐龍 化石博物館 ；過去這裡曾發現高齡6600萬年的海洋和其他陸地生物化石，如今校方將引領訪客回到6600萬年前的遠古時代，與研究人員一同挖掘化石。

該校地球與環境科學學院院長、同時也是「吉恩與瑞克‧艾德蒙化石公園」(Jean and Ric Edelman Fossil Park)的負責人拉科維拉(Kenneth Lacovara)在聲明中表示：「我們將在這些化石的發源地建造一座獨一無二的博物館，讓訪客們能同步親身感受古代、以及羅文大學的研究。」

1866年科學家們在距離該遺址一哩遠處發現了第一隻原始暴龍─「傷龍」(Dryptosaurus)，以及另一隻53呎長的滄龍，而校方也打算重建這兩隻恐龍，作為博物館的展示項目。

艾德蒙夫婦皆為羅文大學的校友，兩人為建造這座恐龍博物館斥資2500萬元，同時希望為該校大學生及廣大的「公民科學家」們提供一個參與研究的機會。

未來訪客們不僅可親身體驗挖掘化石，甚至有機會將挖到的一些小東西當成紀念品帶走；不過當然，有些化石仍需要留做研究使用；艾德蒙夫妻在聲明中表示：「疫情後時代即將來臨，恐龍公園預計每年帶來數以萬計的訪客，包括學生、商務人士和社區活動的領導人。」

該博物館動工前，曾有一項經濟研究報告預測每年至少會有20萬人來訪，待2023年落成後，未來10年估計可創造超過3億元的經濟收益。

事實上，該遺址的前身曾是一座採礦場；先前已有考古學家在這裡挖掘出史上最大的鱷魚化石，當時的研究領導人正是拉科維拉，他也期盼未來能在這裡挖掘出更多化石：「我們非常感謝艾德蒙夫婦有這樣的遠見和慷慨的心，讓我們有機會打造世界級的觀光教育博物館，更能提升當地素質。」