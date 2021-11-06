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前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

年底前打完疫苗 賓州州府員工享5天有薪假

編譯林育正／綜合報導
賓州州長沃爾夫宣布，若州政府員工在今年底前完成接種新冠肺炎疫苗，將獲得五天有薪假。(Getty Images)
賓州州長沃爾夫宣布，若州政府員工在今年底前完成接種新冠肺炎疫苗，將獲得五天有薪假。(Getty Images)

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)與政府已宣布，若州政府員工在今年底前完成接種新冠肺炎疫苗，將獲得五天有薪假。

具備獲得有薪假資格的員工，一共超過7萬人。沃爾夫政府發電郵通知員工，五天假期可在12月20日至3月31日間使用。若員工沒把假放完，將換成薪資。員工的接種狀態經過認證後，將自動獲得五天假。此外，賓州州政府還提供一天假，讓員工前往接種疫苗。

政府表示：「假期將提高接種率，保護賓州州政府的員工，以及我們服務的賓州人民。」

沃爾夫日前也在推特上發布賓州最新的接種狀況，已有72%成人完成接種。賓州目前一共已施打超過1300萬劑疫苗，71.6%18歲以上民眾完成接種，至少接種第一劑的也有91.6%。目前第一劑接種，在全國排名第六。

目前許多州政府都提出樂透等刺激方案，希望拉抬接種率。今年6月，西維吉尼亞州州長賈斯提斯(Jim Justice)就宣布，接種就能獲得槍支。

上個月明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)表示，完成接種的青少年，將獲得200元的Visa禮物卡，活動將延續至11月。

拜登總統對各州提出的刺激方案持支持態度，7月就要求州與地方政府動用美國救援計畫1兆9000億元的資金，給予接種的民眾100元獎勵。

賓州 疫苗 西維吉尼亞州

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