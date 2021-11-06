費城「公平駕駛法」通過 警方禁攔輕微交通違規

賓州費城市議會10月14日通過「公平駕駛法」，旨在限制警方攔停行駛中車輛的權力，民主黨籍市長肯尼已在10月27日正式簽署。(Getty Images)

賓州費城 市議會10月14日通過「公平駕駛法」，旨在限制警方攔停行駛中車輛的權力，民主黨籍市長肯尼(Jim Kenney)10月27日正式簽署，此後警方針對車尾燈不亮等輕微交通違規，只能拍照告發不能攔停。

依據公平駕駛法，交通違例分為兩個子項目：重大違例與次要違例；前者指對交通安全產生立即危害的危險駕駛行為，如單行道逆向行駛、醉態駕駛等，警方有權立即攔停排除危險；後者則包含車燈不亮、車牌部分遮蔽等不會立即對交通安全產生急迫危險的違規，交警執勤時不得隨意攔停。

此外，即便警方以重大違例為由攔停車輛，也必須做成書面紀錄，並每月定期上網公開，以讓民眾了解市內的攔停熱點及攔停理由，將有效使民眾了解相關資訊，從而提升安全意識，不要違規。

提案的民主黨籍非裔 議員托馬斯(Isiah Thomas)對市長簽署法案表示歡迎，指出法案的通過將有助於改善交警選擇攔停對象時潛意識中的種族差異；托馬斯在議會審議法案時就曾說過，被警察 攔停幾乎是所有非裔共同的經驗，他自己在路上開車時也被警察攔停過無數次；他說：「被警察攔停之後，警方的搜查方式，令人感到非常不舒服。」

事實上，據美國有線電視新聞網(CNN)統計數據，非裔駕駛人只占費城人口的42%，但2018年10月至2019年9月間，費城市內共約31萬次的攔停紀錄中，有72%的駕駛人均為非裔，警方「無種族偏見」的說詞確實難令人信服。

除費城外，全美其他城市亦有考慮採類似措施；明尼蘇達州拉姆西郡(Ramsey County)與明尼亞波利斯市(Minneapolis)均表示，將不再追究那些明顯因種族偏見被攔停的交通違例事件；維吉尼亞州也禁止警察以輕微違規攔停汽車，如加裝遮陽板或煞車燈不亮等。