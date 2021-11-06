新州減塑 餐廳不主動給吸管 明年5.4起商店禁售塑膠袋

新澤西州因應塑膠禁令，除非顧客特別要求，否則餐飲業自即日起不主動提供吸管。(Getty Images)

過去到餐飲店點上一杯飲料總會拿到吸管，但從即日開始，新澤西州 因應塑膠禁令，除非特別要求，否則服務生不會主動送上吸管。

州長墨菲(Phil Murphy)去年簽署立法塑膠禁令，堪稱全美最嚴格，現在踏出第一步；餐飲業者依舊能提供單次使用的塑膠吸管，商家也能販售大包吸管，鋁箔包飲料一樣能附吸管。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)去年簽署立法塑膠禁令，堪稱全美最嚴格，現在踏出第一步。(Getty Images)

下一階段從春季開始，一次性塑膠產品的使用限制將納入塑膠袋和紙袋，以及聚苯乙烯製的食物容器以及杯子。

明年5月4日開始，包括零售商 店、超商 、藥局和餐飲店家，全都禁止販售或提供單次使用的塑膠袋。佔地超過2500平方呎的超商，則不得使用單次紙袋，但能販售或提供重複使用的購物袋。

政府對「重複性使用購物袋」的定義，包括材質必須為聚乙烯纖維、 PET不織布纖維、尼龍、布料、可洗纖維和漢麻；此外購物袋還必須有提把，並設計為多種用途。

5月4日起，餐廳也不得販賣或提供聚苯乙烯製成的餐具；或用此類餐具提供餐點。

不過在2022年5月開始之後的兩年，仍有部分塑膠製品的使用，在豁免範圍內。其中包括一次性使用的拋棄式聚苯乙烯製茶匙、兩盎斯以下的醬料杯、盛裝生肉的托盤；以及任何由製造商先行以聚苯乙烯塑料包裝的食品，以及新州環境保護廳(Department of Environmental Protection)認定為必需品的聚苯乙烯餐具。

若首次違反規定，將先收到警告；假使再犯，每日最高罰金將達1000元。第三次違規，罰金最高5000元。