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只花153元競選 卡車司機扳倒新州參議會主席

編譯林梅婕／綜合報導
保守派電台節目主持人科克(Charlie Kirk)直播向德爾恭賀。(取自Charlie Kirk臉書)
保守派電台節目主持人科克(Charlie Kirk)直播向德爾恭賀。(取自Charlie Kirk臉書)

本屆地方選舉，新澤西州的戰況可謂最令人出乎意料，除了民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)只以0.08%的得票數差距險勝對手，在州參議員選舉中，卡車司機德爾(Edward Durr)僅花153元的競選經費，極有可能扳倒民主黨常勝軍、參議會主席史威尼(Stephen Sweeney)。

如今開票率已達98%，南澤西第三大選區中，德爾目前以3萬2134票領先史威尼的3萬268票，差距僅約2000票。

史威尼自2010年開始擔任新州參議會主席，原本預期他將順利連任，並於2025年競選州長，但這個如意算盤全被德爾給破壞了；今年58歲的德爾擔任商用卡車司機已長達25年，萬萬也沒想到自己竟然有可能擊敗史上任期最久的參議會主席。

「我跟大家開玩笑，我說『我要給這世界一個驚喜，我要打敗這個人』。」德爾說：「我很常這樣講，但我真的只是開玩笑，因為像我這樣的人，有多少機率可以贏過他？他幾乎是新州掌握最大權勢的第二人。」

身為一輩子的新州居民，德爾有三個孩子和六個子孫；他在今年初宣布將挑戰史威尼，不過南澤西多半的居民甚至未曾聽過德爾的名字。

據稱，共和黨籍新州州長候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)曾在競選期間向記者形容，德爾是個「無所畏懼」的人、正是挑戰史威尼的最佳人選，德爾說：「我不知道我是無所畏懼、還是很蠢，因為沒有任何一個心智正常的人會想對抗一個如此有權有勢的人，但他的權勢並未讓我退縮。」

德爾的基層競選行程非常簡單，那就是穿著極簡的牛仔褲和網球鞋、挨家挨戶登門拜訪向選民自我介紹；至於競選廣告的部分，德爾除了有一台商用卡車，偶爾還會像電影「荒野大飆客」(Wild Hogs)的中年大叔、騎著重機為自己宣傳，與在議會中總是西裝筆挺的史威尼大不相同。

雖然贏面極大，德爾仍未宣布勝選；而這樣的結果也讓所有人瞠目結舌，民主黨參議會原訂在4日選出新的黨團領導人，但被史威尼延期。

新州卡車司機德爾(Edward Durr)只靠153元，極可能扳倒參議會主席史威...
新州卡車司機德爾(Edward Durr)只靠153元，極可能扳倒參議會主席史威尼(Stephen Sweeney)。(取自Edward Durr臉書)

新州 民主黨 新澤西州

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