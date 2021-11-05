全美最老 97歲佩里羅連任新州鎮長

佩里羅以97歲高齡成功連任迪頓富爾鎮鎮長，成為全美最老鎮長。(取自Facebook)

新州 在2日不僅完成州長和州議會選舉，同時各郡及下轄鎮市的行政首長選舉亦在同日辦理；開票結果顯示，現任迪頓富爾鎮(Tinton Falls)無黨籍鎮長佩里羅(Vito Perillo)，以97歲高齡成功連任，據信他是目前全美現任市鎮首長中年紀最長者。

佩里羅的生日是在二次大戰間期的1924年9月22日，因此將在他第二任期的第三年度過百歲大壽；他對於自己的健康狀況相當有信心，他說：「上次體檢是兩個月前的事，當時醫生告訴我兩年內都沒有回診的必要，我很高興。」然而，佩里羅也指出，本屆任期於2025年結束後不會再競選連任，他說：「我得留一些時間給自己。」

新澤西州 市政聯盟(New Jersey League of Municipalities)及位於華府的全美市長聯盟(U.S. Council of Mayors)均表示，他們沒有追蹤各市鎮長年齡的紀錄，因此無法確定佩里羅是否是歷史上年紀最大的市長；不過新州市政聯盟副理事長馬歇爾(Frank Marshall)說：「去年得知佩里羅要競選連任時我們就想過這問題，但就我們所知，好像沒人比佩里羅年長。」

佩里羅對於他在上一屆期中的財政表現相當滿意，指出他在過去四年的任期間除成功爭取800萬元道路專案及400萬元公園擴建預算外，房地產 稅的稅率還從2018年上任之初的美100元課49.8分的稅率調降至46分，平均每年為納稅人節稅190元。

佩里羅除二戰期間曾赴南太平洋在軍艦上服役外，多數的軍旅生涯都在國防部擔任文職人員工作；1980年退役後，就在迪頓富爾鎮定居，因為平常相當關注房地產稅的消息，促使他投入2017年的鎮長選舉；他說：「一回頭才發現時間過得真快，我居然已經97歲了。」