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阿富汗撤離者增 費城加速安置

編譯陳韻涵／ 綜合報導

愈來愈多阿富汗撤離者離開美軍基地的臨時住所，落腳費城；受到眾院新預算刺激、相關作業加速處理，以及政府和非營利組織領導人鼓勵的影響，阿富汗難民重新安置的速度可能會在未來幾周加快。

費城主要的安置機構「民族服務中心」(Nationalities Service Center，簡稱NSC)主任瑪格麗特•歐蘇利文(Margaret O'Sullivan)說：「我們得知會有一波(安置者)激增(的情況)。」

新數據顯示，NSC已安置86人，5日前還會有23人，而賓州最大移民服務組織「賓州HIAS」(HIAS Pennsylvania)則已安置35人；前述人數加總144人，同比10月只有約46人。

移居費城與賓州的阿富汗撤離者上周逐漸增加，費城基督教伯大尼教會(Bethany Christian Services)預計安置25人、天主教慈善會(Catholic Charities)將安置75人，「賓州HIAS」則會安置100人。

NSC將安置總人數從200人增至500人，這使得落腳費城的阿富汗撤離人數來到700人，賓州人數則從995人增至1500人。

新澤西州9月中旬原定安置535名阿富汗人，德拉瓦州收容30人，最新數據不得而知。

阿富汗撤離者主要透過費城機場入境，上周收容人數達到2萬5000人的里程碑，本周總抵達人數已達2萬6432人。

費城 阿富汗 賓州

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