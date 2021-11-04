費城學區規定 學生參加體育活動須接種

費城市政府決定，費城學區內所有參與體育活動的合資格學生，都應該完成接種新冠疫苗。(美聯社)

費城 市政府決定，費城學區 內所有參與體育活動的合資格學生都應該完成接種新冠疫苗 ，若未在期限前完成，該學生將不得參與任何費城學區的學校體育活動。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，費城市的學校接種令分成冬季及春季運動；參加冬季體育活動如籃球、保齡球、啦啦隊、室內田徑、游泳、摔跤等學生，須在今年12月18日以前接種疫苗。

至於參加春季體育活動，如羽球、棒球、袋棍球、壘球、網球、室外田徑、排球等學生，則須在明年3月1日前接種疫苗。

該措施適用於所有目前仍在就學的合資格學生，在截止日前，未完成接種學生須每周篩檢兩次才能參與體育活動，過了截止日期之後仍未完成接種者，將不得再參與任何體育活動，直到完成接種為止。

費城學區總監海特(William Hite Jr.)表示，此接種令是基於市府衛生局官員、賓州校際體育協會(PIAA)等體育及公衛組織的建議下所做的決定。

海特表示，要求運動員接種疫苗，可以避免隊伍隔離檢疫的要求，也讓各種賽事、練習活動等不致取消；費城衛生局官員芭芭拉．克拉考(Barbara Klock)也說，他們希望運動員繼續在場上馳騁，而疫苗可以辦到這一點。

費城學區已要求學校職員接種疫苗，不然需每周篩檢兩次；目前費城學區學校職員的接種率已達80%。