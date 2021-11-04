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費城學區規定 學生參加體育活動須接種

編譯洪毅／綜合報導
費城市政府決定，費城學區內所有參與體育活動的合資格學生，都應該完成接種新冠疫苗。(美聯社)
費城市政府決定，費城學區內所有參與體育活動的合資格學生，都應該完成接種新冠疫苗。(美聯社)

費城市政府決定，費城學區內所有參與體育活動的合資格學生都應該完成接種新冠疫苗，若未在期限前完成，該學生將不得參與任何費城學區的學校體育活動。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，費城市的學校接種令分成冬季及春季運動；參加冬季體育活動如籃球、保齡球、啦啦隊、室內田徑、游泳、摔跤等學生，須在今年12月18日以前接種疫苗。

至於參加春季體育活動，如羽球、棒球、袋棍球、壘球、網球、室外田徑、排球等學生，則須在明年3月1日前接種疫苗。

該措施適用於所有目前仍在就學的合資格學生，在截止日前，未完成接種學生須每周篩檢兩次才能參與體育活動，過了截止日期之後仍未完成接種者，將不得再參與任何體育活動，直到完成接種為止。

費城學區總監海特(William Hite Jr.)表示，此接種令是基於市府衛生局官員、賓州校際體育協會(PIAA)等體育及公衛組織的建議下所做的決定。

海特表示，要求運動員接種疫苗，可以避免隊伍隔離檢疫的要求，也讓各種賽事、練習活動等不致取消；費城衛生局官員芭芭拉．克拉考(Barbara Klock)也說，他們希望運動員繼續在場上馳騁，而疫苗可以辦到這一點。

費城學區已要求學校職員接種疫苗，不然需每周篩檢兩次；目前費城學區學校職員的接種率已達80%。

費城 疫苗 學區

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