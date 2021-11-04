被中國販毒集團招募 賓州前警察賣芬太尼判刑15年

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)前警察蘭迪斯(David Landis)，被控與三名中國 籍共犯，於2016年至2017年間在美國 境內21個州及全球多達19個國家販售毒品 芬太尼(fentanyl)，聯邦法院2日判處蘭迪斯15年刑期。

承辦檢察官表示，44歲的蘭迪斯2016年時曾在網上購買浴鹽(bath salts)，原本只是當作「安眠藥」使用，但後來為取得折扣，同意協助賣家在位於羅克斯堡(Roxborough)的倉儲物流中心，將毒品重新包裝成合法的樣子並寄送出去，再透過電郵向中國共犯確定毒品運往何處；據統計，兩年間蘭迪斯共販售了至少2900包的芬太尼。

蘭迪斯除以此獲得折扣的浴鹽外，還會收受販毒集團以比特幣支付的報酬，以及不定時「免費贈送」的毒品；檢察官表示：「許多人因為過量吸食這些毒品而身亡，最終家毀人散；蘭迪斯身為執法人員卻知法犯法，相當諷刺。」

蘭迪斯的委任律師楊恩(Kenneth Young)2日收到判決後，指出蘭迪斯的故事就是一場悲劇；他說：「蘭迪斯原本只是需要安眠藥而已，但後來卻對浴鹽上癮，為取得購買浴鹽的資金而被中國販毒集團吸收；這真的是個很可怕的組織，摧毀了很多人的生活。」

楊恩同時表示，蘭迪斯在被捕後已深感懊悔，並「盡其所能地請求社會大眾及受害家庭的原諒」；楊恩說：「蘭迪斯希望出獄後能以自身的故事，協助大家不要犯相同的過錯。」

本案三名中國籍被告為陳德耀(Deyao Chen，以下皆音譯)、陳桂春(Guichun Chen)和潘良圖(Liangtu Pan)，均不在美國境內，當局也尚未啟動引渡程序，因此判決部分內容因偵查不公開原則並未對外公布，不清楚蘭迪斯是否同意就指控三名共犯的案件任污點證人。