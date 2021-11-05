我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

賓州 Doylestown Fonthill 城堡 宛如最高級瓷磚展示間

張浩正

  賓州小鎮Doylestown有一座很有特色的Fonthill城堡，主人Henry Chapman Mercer(1856-1930)繼承了他姨媽的巨額遺產，他遊歷歐洲，喜歡歐洲的城堡，回來後自己設計建造了這座城堡，外面哥德式，裡面拜占庭的穹頂，花了四年時間，在1914完成。

  他自己讀了法學博士，卻一天沒有弄法律，反而去搞考古和瓷磚，也算是美國藝術與工藝運動的成員，他自己設計圖案，在自家的作坊中，燒製了大量陶片和瓷片，巧妙地鑲嵌在城堡的每一個角落中。他同時也經營裝飾瓷磚生產，城堡裡面實際就像一個瓷磚博物館，到處是他的瓷磚裝飾，甚至還有來自南京明故宮，瀋陽文廟等地的琉璃瓦。他同時還是考古學家，城堡立柱裡鑲嵌著四五千年前蘇美爾人的錐形文字石刻。城堡有44個房間，每個房間都有自己單獨的鑰匙，如果不是跟著導覽，真的走不出去。不過在這裡生活最久的居然不是他，而是他的清掃女僕，在Mercer先生故去後，她孤身一人生活在這座城堡直到80多歲。

  Mercer先生有著濃濃的手工藝情懷，為了收藏他的藏品，他在附近另建一個7層樓高的Castle，叫作Mercer Museum，專門展示他的一萬多件藏品，大部份是當時各個行業的工具。這個另類博物館在美國沒太大名氣，卻吸引很多歐洲遊客前來打卡。

  Fonthill Castle位址在 525 E Court St, Doylestown, PA 18901。 需要網上提前購票。https://www.mercermuseum.org/about/fonthill-castle/

(撰文及攝影：大樹)

美國 博物館 攝影

上一則

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

下一則

華人醫療服務部11/17網絡健康知識講座 11月糖尿病健康月講座：血糖和您~相伴兩不怨

延伸閱讀

今冬降雪量 新州、賓州持平

今冬降雪量 新州、賓州持平
美東第一所 賓州州大與台師大簽署「台灣優華語計畫」

美東第一所 賓州州大與台師大簽署「台灣優華語計畫」

賓州選區重畫 擬將囚犯計入原居地選民

賓州選區重畫 擬將囚犯計入原居地選民
賓州華人長巴車禍 受害者向4業者求償

賓州華人長巴車禍 受害者向4業者求償
避免耆老獨居 賓州州府推住屋分享幫忙找「室友」

避免耆老獨居 賓州州府推住屋分享幫忙找「室友」
賓州最大槍展在大費城會展中心舉行 槍支銷量呈歷史性火爆成長

賓州最大槍展在大費城會展中心舉行 槍支銷量呈歷史性火爆成長

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆