賓州 Doylestown Fonthill 城堡 宛如最高級瓷磚展示間

賓州小鎮Doylestown有一座很有特色的Fonthill城堡，主人Henry Chapman Mercer(1856-1930)繼承了他姨媽的巨額遺產，他遊歷歐洲，喜歡歐洲的城堡，回來後自己設計建造了這座城堡，外面哥德式，裡面拜占庭的穹頂，花了四年時間，在1914完成。

他自己讀了法學博士，卻一天沒有弄法律，反而去搞考古和瓷磚，也算是美國 藝術與工藝運動的成員，他自己設計圖案，在自家的作坊中，燒製了大量陶片和瓷片，巧妙地鑲嵌在城堡的每一個角落中。他同時也經營裝飾瓷磚生產，城堡裡面實際就像一個瓷磚博物館 ，到處是他的瓷磚裝飾，甚至還有來自南京明故宮，瀋陽文廟等地的琉璃瓦。他同時還是考古學家，城堡立柱裡鑲嵌著四五千年前蘇美爾人的錐形文字石刻。城堡有44個房間，每個房間都有自己單獨的鑰匙，如果不是跟著導覽，真的走不出去。不過在這裡生活最久的居然不是他，而是他的清掃女僕，在Mercer先生故去後，她孤身一人生活在這座城堡直到80多歲。

Mercer先生有著濃濃的手工藝情懷，為了收藏他的藏品，他在附近另建一個7層樓高的Castle，叫作Mercer Museum，專門展示他的一萬多件藏品，大部份是當時各個行業的工具。這個另類博物館在美國沒太大名氣，卻吸引很多歐洲遊客前來打卡。

Fonthill Castle位址在 525 E Court St, Doylestown, PA 18901。 需要網上提前購票。https://www.mercermuseum.org/about/fonthill-castle/

(撰文及攝影 ：大樹)