華人醫療服務部11/17網絡健康知識講座 11月糖尿病健康月講座：血糖和您~相伴兩不怨

林偉如醫師和王湘兵醫師

11月是糖尿病 健康月。華人 醫療服務部將於11月17日,星期三晚上7:00點,為華人社區舉辦網絡健康知識講座“血糖 和您~相伴兩不怨”。此次由新布朗士維克羅伯屋強生醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)和美門醫院(Monmouth Medical Center)華人醫療服務部(Chinese Medical Program),以及羅格斯大學醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)共同舉辦的講座中,不僅邀請大家熟悉的羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫師,還邀請到羅格斯大學醫學院的醫學教授和代謝紊亂研究實驗室的主任,內分泌專科醫生王湘兵醫師。他們將帶來血糖健康的多種知識,並共同解答您的問題。

王湘兵醫師是經特考認證的內科和內分泌專科的認證醫師。他於1983年畢業於湖南醫科大學獲學士學位,並在1986年獲得碩士學位。1994年畢業於美國俄勒岡醫科大學(Oregon Health Science University)生理學/藥理學專業,1996年完成耶魯大學(Yale University)內分泌藥理學專業研究生培訓獲得醫學博士。2001並在紐約州立大學Interfaith醫療中心完成了5年的內科和內分泌學臨床培訓實踐。目前,他是羅格斯大學醫學院的醫學教授和代謝紊亂研究實驗室的主任。

王醫生是一位經驗豐富的臨床內分泌學家,多項臨床試驗的首席研究員,2017年新澤西州Top醫生之一。同時也是美國臨床內分泌學家協會出版和臨床研究委員會的成員。他在 Endocrine Practice等多家同行評審期刊任職編委,並在 NJEM、JCEM、Endocrinology、Mol Cell Endocrinology和Neuroendocrinology 等多家醫學期刊上發表了 80 多篇學術文章。在過去的 15 年中,他的臨床研究主要集中在維生素 D 結合蛋白、原發性甲狀旁腺功能亢進、甲狀旁腺激素和心血管危險因素。他還與中國頂尖醫生合作進行糖尿病研究,並在一些著名的糖尿病期刊上發表了很多文章。 本次講座他將為大家介紹怎樣與血糖和平相處,新冠肺炎COVID-19和糖尿病,糖尿病方面的新藥等多方面的知識。

林偉如醫生是羅格斯大學醫學院環球醫療副院長(Assistant Dean, Global Health),也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授(Professor, Family Medicine and Community Health),羅格斯大學家庭健康及多元文化主任(Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity)。林偉如醫師此前在華人醫療服務部的網絡健康講座上為大家帶來了豐富全面的新冠疫苗知識,很多聽眾表示受益良多。作為家庭醫生她也一直強調預防甚於治療,希望大家重視篩檢及各項預防性檢查,不要因疫情貽誤病情及最佳治療時機。本次講座她也將從家庭科醫生的角度為大家解答相關方面的問題,並以問答形式和王醫生一起為大家帶來血糖和內分泌方面的精彩講座。

參加座談請上網登記GoTo Meeting: GoToMeeting.com Access Code: 376-602-741。講座電話:1 (571) 317-3122,Access Code: 376-602-741。

諮詢電話:732-923-5057 或732-372-8550。