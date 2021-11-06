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Edison童話睫毛 許您一付夢幻眼眸新品上市 首次新客戶半價優惠

新澤西訊

  忽閃有神的大眼睛睫毛是主角，靠它讓眼睛有了靈魂。專業的童話睫毛(FAIRYTALE LASHES)正式入駐新州Edison商業街。近期新品上市，適合華人的自然濃密睫毛，專業的事由交給專業的人，童話睫毛讓您美不自知。歡迎來體驗，首次新客戶可享受50% 的半價優惠。

不少人對於接種假睫有各種疑問，其實這完全是看個人的喜好和需求。一對具有相當氣勢的睫毛，讓活靈活現的大眼可以搭配更多彩妝，使得雙眼更加楚楚動人；不喜愛化妝的人群也可藉此隨時保持炯炯有神的眼眸。

　但是在接種假睫毛之前必須有一定的瞭解，有關種睫毛那些事來聽負責人Tina女士怎麼說：有人天生睫毛短小稀少，甚至有些微微下垂，完全起不到裝飾和保護眼睛的效果，並且再高級的睫毛夾和睫毛膏都束手無策。那麼這類人群就非常適合接種假睫毛。還有人擔心接種假睫毛會損傷自己的睫毛，其實正常人的毛生長週期是50天，當你的毛髮掉了後，只要毛囊還在，它就會自己慢慢地長出來，睫毛也是如此。只要使用了合格的假睫毛和膠水等，就不必擔心種睫毛會損傷自己的睫毛，4周後又能恢復正常了。

  接種完假睫毛之後可以畫眼妝嗎？Tina的答案是可以的。但由於假睫毛是一根一根黏接在真睫毛上，所以種完睫毛後用眼部卸妝油卸妝時儘量輕柔一點，即使與水接觸都沒有關係。 她還提醒儘量避免揉搓眼睛，睫毛掉進眼睛裡就不好了。另外還需要注意儘量不要接觸高熱和強風的環境，可以更好地保護美麗夢幻的睫毛。

  童話睫毛預約請電732-581-9968，地址：1919Rt 27，Edison NJ 08817

華人 新州

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