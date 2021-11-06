就業前景好 收入可觀 半永久紋綉 美妝行業新寵

美國AAM權威機構頒發證書

Q:什麼是紋綉 （粗體）

A:紋綉包括紋眉、紋唇、紋美瞳線以及紋身

Q：什麼是半永久紋綉 （粗體）

A:半永久紋綉是最近幾年大家推崇的一種紋綉方式，與傳統紋綉相比，半永久紋綉更加自然，具有無痛特點，不會傷到皮膚的真皮層，只針對皮膚表層，對皮膚不會造成創傷。大概2年左右就會隨著身體的新陳代謝逐漸消褪，不需刻意去除。

Q:半永久紋綉行業的前景如何？ （粗體）

A:經過幾年的發展，半永久紋綉行業越來越成熟，具有工作 時間靈活，有彈性，收入高，容易學，市場需求大等特點。學習費用也非常合理，比如學習一個單項的紋眉技術，大概需要$3000左右，如果學習全套的紋眉紋唇和紋美瞳線技術，大概費用是$8000左右。根據美國 報導2021年美國紋綉師年收入可達$76019，在一些大城市可以高達年薪10萬美元以上。

Q:怎麼成為一名紋綉師？ （粗體）

A:在美國從事紋綉師首先是要取得紋綉執照，學員通過100學時的基礎學習並通過考試，就可以取得紋綉師證書。擁有20多年紋綉經驗Hyper Real Academy 紋綉師培訓學校Anna老師介紹說學習紋綉無需任何經驗，簡單易學，入門非常簡單，甚至越來越多的男性紋綉師也加入到了這個行業。對於英語基礎差的學員本學院提供中英雙語授課。在100學時期間內可以幫助學生全面掌握半永久紋綉技術並通過考試，取得新州 紋綉師證書即可工作或者自創紋綉工作室。

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