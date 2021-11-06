秋色燦爛 正宜人10秒到雲南米線 最當時

秋色宜人，天氣漸漸轉涼，一碗熱騰騰的過橋米線給您這絢爛的秋天增加了一絲溫暖！雲南過橋米線是中國 特色小吃，距今已經有一百多年的歷史。新州 唯一一家“十秒到”雲南過橋米線把好吃地道的雲南米線帶到這裡，讓新州朋友們在家門口就能享受雲南特色小吃，一飽口福！

“十秒到”雲南米線自開業以來吸引了大批的新州食客。究竟是什麼讓它如此受到大家的喜愛呢？米線，湯汁，食材這三樣缺一不可。首先“十秒到”的米線全部來自雲南本土，手工打造，口感絲滑勁道，久泡不斷。 其次“十秒到”的湯頭是經過幾年的精心研究，選用優質豬骨和雞骨精心熬制出來，濃郁的高湯既原滋原味又能充分保留原有的營養價值。“十秒到”的食材輔料都是專業配送，保證新鮮供應。它的做法更是堪稱一絕，師傅們要在十秒內把所有新鮮的食材加到湯內，再經過十秒讓食物全部煮熟，這樣才能最大限度地保持它的營養和美味。

十秒到雲南過橋米線是一家全球連鎖品牌，擁有7000多家加盟店。完善的管理團隊和物流配送讓你吃的滿意放心。店內有近20種不同口味的米線供您選擇：番茄牛腩米線，金湯米線，牛肚火鍋米線，麻辣米線，原味米線，雞湯米線，青花椒魚米線，冒菜牛肚米線，菌菇米線，大排米線等等，品種繁多足以滿足各人不同的味蕾。同時店內還有十幾種各色小吃和茶飲。

現店家為感謝新老客戶厚愛，年底節假日期間，堂食外賣付現均可享10%OFF, 歡迎惠顧！地址：1665 Stelton Rd., Piscataway, NJ 08854，電話：848-202-9101。營業時間週一至週日：11:00am-9:00pm( 週二休息)。網址：www.cbricenoodle.com