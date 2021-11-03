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沒拿到投票貼紙？新州男子免費寄給你

編譯柯立偉／綜合報導
每次選舉日都會有沒拿到「我投票了」(I voted)貼紙的民眾在社群媒體上抱怨；如果您也沒拿到，新澤西州一位男子免費發送，只要在推特上登記就可以索取。(Getty Images)
每次選舉日都會有沒拿到「我投票了」(I voted)貼紙的民眾在社群媒體上抱怨；如果您也沒拿到，新澤西州一位男子免費發送，只要在推特上登記就可以索取。(Getty Images)

每逢選舉前往投開票所投完票後，「我投票了」(I voted)貼紙已成為許多公民習以為常的選舉紀念小物；但事實上並不是每個投開票所都會發貼紙，要視投票所所在的郡有無提供，因此每次選舉日都會有沒拿到貼紙的民眾在社群媒體上抱怨沒拿到選舉貼紙；如果您也沒拿到，新澤西州一位男子免費發送，只要在推特上登記就可以索取。

發送貼紙的新州男子薩拉凡(Greg Sarafan)指出，他2014年搬到新州澤西市(Jersey City)後第一次投票，當天卻沒有領到貼紙，於是便跑去買了上百捲當作補償，並自2017年開始經營推特帳號「@VoterSticker」，任何想拿到貼紙卻沒拿到的民眾，可以透過這個帳號與他聯繫，並留下聯絡地址，薩拉凡就會把貼紙寄出。

由於在開始經營推特帳號後引起廣大迴響，薩拉凡才知道原來這個1英吋大小的貼紙對許多人而言意義重大；他說：「對許多人而言，投票貼紙是一個『榮譽徽章』，因為投票是大多數人唯一與政府官員有直接聯繫的時候。」

寄送投票貼紙的成本不高，而且貼紙是由威斯康辛州某郡的選委會贊助，但是贊助的貼紙數量有限，再加上郵務費、紙張費等還是一筆不小的開銷，薩拉凡去年於是在募款網站GoFundMe上發起募捐，順利募得2647元，為更多沒能拿到貼紙的民眾發送。

許多郡政府表示，這兩年由於新冠肺炎疫情影響，選務機關工作人員有許多不同於以往的衛生規定要遵守；例如聯邦疾病防治中心(CDC)建議，如果要在寄出的郵寄選票中加發貼紙，就須提供乾洗手液，因此博根郡(Bergen County)今年決定取消送貼紙，選委會主席米勒(Richard Miller)說：「送貼紙變成一件苦差事。」

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