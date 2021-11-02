新州州眾議員參選人 曾參與國會暴動

身為退伍軍人的極右派組織「守誓者」成員多爾費，將代表共和黨競選新澤西該州眾議員；他在1月6日國會暴動當天也在現場的外圍。(美聯社)

新澤西州 男子多爾費(Edward Durfee Jr.)將替共和黨 批戰袍，競選該州州眾議員；不過他除了有著退伍軍人的身分，還是極右派組織「守誓者」(Oath Keepers)的成員，甚至在國會暴動當天也在現場的外圍。

「守誓者」目前有超過20名成員被當局指控參加國會暴動，而今年67歲的多爾費雖然強調自己在當天暴動發生時並沒有進入國會，也譴責事後造成死亡的暴力行為，但同時他也極度擁護「守誓者」的主張，包括反政府主義等。

多爾費宣稱，他在1月前往華盛頓特區參加為前總統川普發聲、指控選舉舞弊一說的「停止竊取」(Stop the Steal)活動；多爾費目前定居在諾斯韋爾(Northvale)，也是該選區的共和黨委員會領導人。

起初多爾費收集了165份連署簽名登記參選，而在共和黨初選中也在無人反對的情況下獲得競選資格；他的政見包括停止所有州務機關對父母權力的監督、允許家中兒童就讀私校的民眾仍可向政府申請學費減免、以及削減5%的州府預算。

這次選戰中多爾費自知勝算不大，他說：「對政府來說，我是個矛盾的存在，我的參選只是因為沒人能挑戰我，因為我們的公民太少參與政治。」

「守誓者」大約在十年前創立，大多招募退伍軍人或執法人員；但該組織先前曾遭駭客入侵，並將竊取的資料公布在舉報網站「分享不給知的秘密」(Distributed Denial of Secrets)上，使得一些現役的警察或是在政府機關工作的成員聯絡資料被揭露；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)曾表示，任何與「守誓者」有關係的官員都應該接受調查，並且開除。