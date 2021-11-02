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小華萊士逝世周年…費城砸1400萬 為警買電擊槍

編譯林育正／綜合報導
非裔小華萊士去年遭警察擊斃後，一名民眾在紀念他的旗幟前悼念。(美聯社)
非裔小華萊士去年遭警察擊斃後，一名民眾在紀念他的旗幟前悼念。(美聯社)

非裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)在警察擊斃一年後，費城警方決定耗資1400萬元，為員警配備電擊槍，並值勤時配戴，也將提供相關訓練。

去年10月，患有精神疾病的小華萊士在警察警告下仍持刀前進，在遭開14槍擊斃後，引起大規模暴動抗議警察暴力。在案發現場，員警並未配戴電擊槍，因此開槍制止。事發當天，小華萊士的家人多次求助，最後一通撥給911的電話，更清楚表示他的精神異常。

費城市長肯尼(Jim Kenney)說：「小華萊士的死，是費城人民的悲痛和創傷。這起悲劇和後續爆發的示威，強調改革的迫切性，例如心理健康訓練以及危機處理資源。在我任內，我希望為這座城市帶來正義與平等，我們的任務還未完成。」

去年槍擊案過後，警方和市政府官員表示，費城超過6000名警察中，近三分之二未配戴電擊槍，或接受相關訓練。

去年明尼蘇達州的佛洛伊德(George Floyd)事件後，小華萊士遭到擊斃，導致要求警察改革的聲浪越演越烈。倡議人士要求警方，在危急情況開槍前，必須使用其他形式的武力。

小華萊士遭擊斃後，家屬對警方提告，控訴使用非正當武力，以及市政府未能為警方配備電擊槍；早在2015年，司法部建議警察配備電擊槍，但未貫徹執行。目前本案仍在接受審理。

槍擊案之後，警方也開始調整員警和第一線人員面對精神病患者的應對方式；在試驗性計畫中，若911獲報有精神病患者有狀況，將有一名醫護人員陪同員警前往現場；費城市政府希望擴大此計畫。

小華萊士家庭的律師表示：「一家人希望改革能為所有費城市民，帶來更加安全的環境；希望接下來不會有家庭，必須因心理疾病忍受失去摯愛。」

警察 費城 槍擊

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