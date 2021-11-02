今冬降雪量 新州、賓州持平

新澤西州氣象專家預測，今年冬季的天氣情況可能與去年類似，可能有多個暴風雪和雪雨夾雜的雪霰發生。(美聯社)

新澤西州 氣象專家預測，今年冬季的天氣情況可能與去年類似，可能有多個暴風雪和雪雨夾雜的雪霰發生。

「紐約、新澤西與賓州 天氣」(NY NJ PA Weather)氣象預測公司老闆、天氣學者狄馬帝諾(Steven DiMartino)表示，新澤西州大多數地區與賓州東部，今年冬季降雪量可能接近正常值或稍微高於平均值。

但他認為，可能出現多個風暴 ，導致降雪、雪霰、凍雨和單純的降雨情況。

狄馬帝諾表示，冬季風暴的數量及地區降雪量將視反聖嬰現象(La Niña)、極地渦旋(polar vortex)的強弱，以及有多少阻塞高壓(atmospheric blocking)，彼此之間的交互作用而定。

每個因素都在不同層面影響冬季天氣，但根據長程預測，他相信「幾段期間的高緯度阻塞高壓，將支持多場冬季風暴威脅。」

此外，他示警「冬季綜合事件的高度威脅」，尤其是在新澤西中部與北部、賓州東部多數地區；這些地區可能會出現低壓冷空氣，抵銷暖空氣的作用。

狄馬帝諾說，溫度波動可能讓「雪霰和雨會明顯轉變為雪。」

在新澤西州極南部，今年冬季主要的風暴路徑可能會綜合雪和雨，或只是一場凍雨。