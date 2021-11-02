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新州44年無民主黨連任州長紀錄 墨菲可望打破

編譯林育正／綜合報導
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

新澤西州長選舉今天(2日)投票，若現任州長墨菲(Phil Murphy)成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。

墨菲在造勢活動向支持者喊話，把票投給他，就等於和醜陋的政治說再見；他說：「這些日子結束了，現在的新澤西州，將走向光明。」

前總統歐巴馬日前也為他站台，稱讚墨菲第一任期提高基本工資、有薪病假以及投資兒童照護，使新澤西州成為更公平的州；歐巴馬說：「他很忙的，他做了好多事。」

共和黨的挑戰者西塔瑞利(Jack Ciattarelli)抨擊墨菲政策太過極端，認為生活成本合政府開支過高，使新州失去吸引力；他更砲轟疫苗和口罩令太過嚴格，讓經濟遭受衝擊。

因此若墨菲勝選，將代表多數新澤西民眾，同意他在稅制、健康照護以及槍枝法案偏向進步派的立場。

新州超過40年沒有民主黨州長連任，也將是政治光譜左傾的指標。

新州的人口結構現在更加多元，去年總統大選川普輸了16個百分點，登記為民主黨的選民比共和黨多了超過100萬人。

但墨菲也承受來自進步派的批評，包括環境保育人士認為他的計畫野心不足，企業稅刺激方案太過慷慨。

墨菲過去為年收數百萬的高盛高層，他簽署法案支持薪資平等，將娛樂用大麻合法化，投資清潔能源；他對富人徵稅，擴大州立大學學費減免。他的支持者因為他說話算話的做事風格而支持他。

墨菲說，新州過去民主黨州長只能當一任的情況，是一大警訊，提醒他不能將任何事視為理所當然。因此他也相當積極，與拜登總統與參議員桑德斯(Bernie Sanders)等黨內大老會面；他的民調在選前一周領先對手11個百分點。

今年的州長選舉，墨菲不僅有基本盤支持者，民調更顯示民眾對他處理疫情的方式感到認同；他說：「我們的支持者比對手還多，如果全都出來投票，那我們就贏了。」

新澤西現任州長墨菲(右)若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨...
新澤西現任州長墨菲(右)若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長，前總統歐巴馬(左)在選前也至新州替他助選。(美聯社)

新澤西州 新州 民主黨

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