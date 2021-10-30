賓州選區重畫 擬將囚犯計入原居地選民

由五名成員組成的賓州 議會選區重畫委員會批准一項決議，未來幾個月提出的新選區地圖將依照人口普查 數據進行調整及驗證。

選區重畫委員會(Legislative Reapportionment Commission)主席諾登伯格(Mark Nordenberg)表示：「儘管依照賓州州憲法的規定，我們有90天的時間可以擬定初步計畫，但目前看來很有希望在更短的時間內完成，而這將會是我們的目標。」

委員會以四比一的表決結果，批准將2萬7000名州監獄 囚犯調回他們家鄉的選區作為人口普查數據的基礎，進而繪製未來十年的州選區地圖；投下唯一反對票的是共和黨籍州眾議會多數黨領袖班寧霍夫(Kerry Benninghoff)；他的助理解釋，班寧霍夫認為重置囚犯介於法律規範的灰色地帶，但如此微小的決定卻可能影響到明年春季的初選。

不過委員會也提出另一個沒有重置囚犯的計畫供委員們選擇，這項計畫同樣以四比一表決通過，唯一反對的是民主黨籍州參議會少數黨領袖柯斯塔(Jay Costa)，他表示不認為提出兩分計畫是合宜的；他說：「同樣的，我也會有疑慮，就是這麼做是否有違法的可能。」

然而，諾登伯格澄清，確實也有其他州會使用兩套不同類型的人口普查數據來繪製選區地圖；他說：「所以我們提供所有的數據，讓他們自己選擇。」

無論是眾議會或參議會的選區地圖，後來都將交由委員會進行確認，但不服者可提出上訴；最終由賓州州議會以立法的方式為該州17個國會選區產生新的選區地圖，並由州長簽署批准；但這個決定也可再上訴。