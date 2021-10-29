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進新州議會 12月起須有接種證明或檢測證明

編譯潘勛／綜合報導
自12月1日起，想進入新澤西州議會議事廳的人必須出具新冠疫苗接種證明，或三天內檢疫陰性證明，連州議員也不能例外。(Getty Images)
自12月1日起，想進入新澤西州議會議事廳的人必須出具新冠疫苗接種證明，或三天內檢疫陰性證明，連州議員也不能例外。(Getty Images)

新澤西州「州議會聯合管理委員會」(State Capitol Joint Management Commission)本周票決通過新政策，規定12月1日起，想進入州議會議事廳的人必須出示具新冠疫苗接種證明，或三日內檢疫陰性證明，始能通行，連州議員也不能例外。

在新澤西州參議會及眾議會都屬少數黨的共和黨則懷疑、關切這條新政策，認為它給參議會主席史威尼(Stephen Sweeney)及眾會議長科林(Craig Coughlin)單方面的權力，還有該怎樣適用於120名州議員。

州議會聯合管理委員會由八人組成，四名委員由州長墨菲(Phil Murphy)任命，另州參議會、眾議會的共和黨、民主黨團各推派成員一名；26日線上集會時以5比2票通過此一防疫規定。新政策在下次全院會的12月2日前便告生效。

共和黨州參議會幹事長克麗斯汀‧許普利(Christine Shipley)質問，不符規定的議員，能跟其他同僚一起進入委員會會議室嗎？能進入州議會大廳嗎？本政策等於把權力交由兩位領袖行使。

但州參議會多數黨辦公事主任德列南(Kevin Drennan)表示，政策還保有彈性，州議員不符規定，輪值的州眾議會議長或參議會主席會接獲通知；輪值官員再做決定，比如讓他們與會的方式；依目前成文的政策，很清楚得知，不會不讓任何州議員無法開會；州議會聯合管理委員會票決的是進入建築物的衛生及安全政策。

新澤西州 共和黨 民主黨

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