費城學區缺人 代課師每天50元獎金 代班護士每天100元

人力派遣公司「凱利教育服務中心」將為該公司派出的臨時雇工加薪和提供獎金，以吸引人才盡速投入職場。(美聯社)

全美各行各業目前正面臨嚴重的缺工狀況，賓州費城 專門提供各學校及醫院代課教師及代班護理人員的人力派遣公司「凱利教育 服務中心」(Kelly Educational Services)就表示，將為公司派遣的代理教師、代班護理人員及食品業臨時雇工加薪和提供獎金，以吸引人才盡速投入職場。

凱利教育服務中心說，10月初該中心約只為費城41%的職缺派遣臨時人力，顯示不只大量職缺招不到正式員工，連臨時工都無法完全暫時替代人力缺口；因此不只雇主祭出加薪手段，人力派遣公司也需要以各種名目加發薪水。

凱利教育服務中心指出，目前規畫派遣的代理教師除本俸外，每日還多加50元的獎金，使無教師證的代課教師每日可賺176.76元；持有教師證者每日薪資則約210.06元，若是持有教師證的退休 人員回任代課教師，每日薪資更高達274.06元。

若無教師證者與學校有長期代課合作，或擔任圖書館管理員、學生輔導員等行政職，加上獎金每日薪資約250元；倘有教師證者擔任上述職位，每日可賺279.92元。

凱利教育服務中心東北地區副主席貝克納(Brad Beckner)說：「代課教師在我們的教育體系中扮演至關重要的角色，本公司與費城學區的各校合作，不只為求職者提供有意義的工作，也為所有12年級以下的學生提供多采多姿的校園生活。」

而臨時護理人員的加薪幅度更高，除時薪40元外，每天也有100元的額外加給，因此以一天8小時工時計算，日薪達420元；倘為退休護理人員，則時薪為45元，也享有每日100元的額外獎金。

除了教師與護理人員外，凱利教育服務中心也有其他職務的派遣人力，如食品業服務助理的時薪從9.5元調漲至14元；凱利教育服務中心表示，這些加薪條件立即生效，暫定實施至2022年4月。