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費城學區缺人 代課師每天50元獎金 代班護士每天100元

編譯柯立偉／綜合報導
人力派遣公司「凱利教育服務中心」將為該公司派出的臨時雇工加薪和提供獎金，以吸引人才盡速投入職場。(美聯社)
人力派遣公司「凱利教育服務中心」將為該公司派出的臨時雇工加薪和提供獎金，以吸引人才盡速投入職場。(美聯社)

全美各行各業目前正面臨嚴重的缺工狀況，賓州費城專門提供各學校及醫院代課教師及代班護理人員的人力派遣公司「凱利教育服務中心」(Kelly Educational Services)就表示，將為公司派遣的代理教師、代班護理人員及食品業臨時雇工加薪和提供獎金，以吸引人才盡速投入職場。

凱利教育服務中心說，10月初該中心約只為費城41%的職缺派遣臨時人力，顯示不只大量職缺招不到正式員工，連臨時工都無法完全暫時替代人力缺口；因此不只雇主祭出加薪手段，人力派遣公司也需要以各種名目加發薪水。

凱利教育服務中心指出，目前規畫派遣的代理教師除本俸外，每日還多加50元的獎金，使無教師證的代課教師每日可賺176.76元；持有教師證者每日薪資則約210.06元，若是持有教師證的退休人員回任代課教師，每日薪資更高達274.06元。

若無教師證者與學校有長期代課合作，或擔任圖書館管理員、學生輔導員等行政職，加上獎金每日薪資約250元；倘有教師證者擔任上述職位，每日可賺279.92元。

凱利教育服務中心東北地區副主席貝克納(Brad Beckner)說：「代課教師在我們的教育體系中扮演至關重要的角色，本公司與費城學區的各校合作，不只為求職者提供有意義的工作，也為所有12年級以下的學生提供多采多姿的校園生活。」

而臨時護理人員的加薪幅度更高，除時薪40元外，每天也有100元的額外加給，因此以一天8小時工時計算，日薪達420元；倘為退休護理人員，則時薪為45元，也享有每日100元的額外獎金。

除了教師與護理人員外，凱利教育服務中心也有其他職務的派遣人力，如食品業服務助理的時薪從9.5元調漲至14元；凱利教育服務中心表示，這些加薪條件立即生效，暫定實施至2022年4月。

教育 費城 退休

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