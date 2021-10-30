全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高
美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)本周公布全球最佳大學排名，除美國包辦前四名以外，新澤西州也有七所大學榜上有名，比去年多一所；七所大學中，以普林斯頓大學(Princeton University)排名16名最高。
本排名共含括全球90個國家共1700所大專院校，主要基於學術研究表現、國際聲譽、出版物、論文引用次數及國際合作成果排名；排名前五名中，美國大學占四所，依序為哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(MIT)、史丹佛大學(Stanford University)、柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)、英國牛津大學(Oxford University)。
而擠進這份排行榜的七所新州大學，依序為16名的普林斯頓大學、130名的新朗士維克羅格斯大學(Rutgers-New Brunswick)、600名的紐瓦克羅格斯大學(Rutgers-Newark)、813名的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、1167名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、1202名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、與1607名的羅文大學(Rowan University)。
這份排行榜中，入榜學校數量最多的國家是美國，共271所，其次是中國253所，接著依序是日本93所、英國89所及德國70所；若分開以各大洲觀察，非洲最佳大學為南非開普敦大學(Cape Town University)，亞洲最佳為中國清華大學，歐洲為英國牛津大學，大洋洲為墨爾本大學(University of Melbourne)，拉丁美洲為巴西聖保羅大學(Universidade de São Paulo)。
美國新聞與世界報導指出，上個月該雜誌也發行「全球頂級大學排名」，但評分基準不同，更側重大學部學生的表現；新澤西州在該份排行榜中有九間學校入榜，除上述七所外，還包含肯登羅格斯大學(Rutgers University-Camden)，與西東大學(Seton Hall University)。
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