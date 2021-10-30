全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高

美國新聞與世界報導最新全球最佳大學排名，新澤西州有七所大學上榜，其中普林斯頓大學名列第16。圖為該校歷屆諾貝爾獎得主日前在校內舉杯祝賀最近獲諾貝爾化學獎的麥克米倫(左三)。(美聯社)

美國 新聞與世界報導(U.S. News & World Report)本周公布全球最佳大學排名，除美國包辦前四名以外，新澤西州 也有七所大學榜上有名，比去年多一所；七所大學中，以普林斯頓大學(Princeton University)排名16名最高。

本排名共含括全球90個國家共1700所大專院校，主要基於學術研究表現、國際聲譽、出版物、論文引用次數及國際合作成果排名；排名前五名中，美國大學占四所，依序為哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(MIT)、史丹佛大學(Stanford University)、柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)、英國 牛津大學(Oxford University)。

而擠進這份排行榜的七所新州大學，依序為16名的普林斯頓大學、130名的新朗士維克羅格斯大學(Rutgers-New Brunswick)、600名的紐瓦克羅格斯大學(Rutgers-Newark)、813名的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、1167名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、1202名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、與1607名的羅文大學(Rowan University)。

這份排行榜中，入榜學校數量最多的國家是美國，共271所，其次是中國253所，接著依序是日本93所、英國89所及德國70所；若分開以各大洲觀察，非洲最佳大學為南非開普敦大學(Cape Town University)，亞洲最佳為中國清華大學，歐洲為英國牛津大學，大洋洲為墨爾本大學(University of Melbourne)，拉丁美洲為巴西聖保羅大學(Universidade de São Paulo)。

美國新聞與世界報導指出，上個月該雜誌也發行「全球頂級大學排名」，但評分基準不同，更側重大學部學生的表現；新澤西州在該份排行榜中有九間學校入榜，除上述七所外，還包含肯登羅格斯大學(Rutgers University-Camden)，與西東大學(Seton Hall University)。