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賓州華人長巴車禍 受害者向4業者求償

編譯林育正／綜合報導

去年1月由華人經營的長途巴士在賓州高速公路(Pennsylvania Turnpike)發生導致五人死亡多人受傷的連環車禍；現在傷者和家屬針對四家業者提出告訴，更指控一名聯邦快遞(Fedex)司機駕車當下戴著降噪耳機，因此沒聽見即將發生車禍的警告。

傷者與家屬上周於賓州提告，原告為18名受害者以及其親屬；訴狀長達95頁，被告分別是華人在新澤西州洛克威(Rockaway)經營的Z&D旅遊公司，長巴公司俄亥俄巴士(Ohio Coach)，蘇城貨運(Sioux Trucking)以及聯邦快遞等四家業者。

去年1月5日凌晨發生連環追撞重大車禍，一輛由曼哈頓華埠出發，載著50多名乘客前往俄亥俄州辛辛那提的華人長途巴士，在駛往俄亥俄州的途中發生意外，隨後再被多輛大車連鎖追撞；其中就包括聯邦快遞的卡車，被控戴著降噪耳機的司機為史托爾斯(Brandon Stowers)。據悉，聯邦快遞的車內裝有警示系統，若路上出現障礙物，將出聲警告司機。

聯邦快遞發布聲明表示，安全為公司最高準則，「針對聯邦快遞以及史托爾斯的指控並沒有實質證據，我們將在訴訟中，捍衛自身的立場。」

控訴指出，傷者需要多種醫療照護，包括頸部傷勢，腦部創傷以及肋骨多數斷裂等。訴訟也要求聯邦快遞制定規定，不允許司機駕車時戴耳機。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)表示，意外在匹茲堡東邊30英里處發生時正下著雪；五名死者包括長巴的華人司機，兩名乘客，以及卡車內兩名人員。

NTSB的初步報告指出，長巴先是改變方向衝到公路中間，隨後撞擊路提，翻覆於快車道，再被聯邦快遞拖車撞上；聯邦快遞的拖車再被UPS卡車追撞，UPS的駕駛與副駕駛身亡。

華人 俄亥俄州 車禍

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