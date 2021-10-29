阻孿生弟酒駕 新州男「趴引擎蓋被拋飛」重傷數月不治

6月時阻止孿生兄弟酒駕的19歲新州男子約瑟夫‧達托利(大圖，GoFundMe照片)受重傷數月後不治，而他的兄弟安東尼‧達托利(小圖，埃塞克斯郡警局照片)則被依重傷害與肇事逃逸等罪起訴候審。

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州 警方表示，6月時阻止孿生兄弟酒駕的19歲新州男子受重傷數月後不治，而他的兄弟則被依重傷害與肇事逃逸等罪起訴候審。

線上訃告寫道，來自西考德威爾(West Caldwell)的約瑟夫‧達托利(Joseph N. Dattoli)26日逝世的「歷經勇敢的對抗後」辭世，「他無私的行徑永遠不會被他所接觸過的人們遺忘」。

訃告形容約瑟夫「良善且樂於助人，天生就是保護人的資質，幸運認識他的人都知道，他的離開讓我們有多難受。」

事發當時，達托利雙胞胎兄弟中的安東尼‧達托利(Anthony Dattoli)酒後開車，約瑟夫為了阻止他而趴在引擎蓋上，卻遭執意駕車離去的安東尼拋飛。

這對兄弟在意外發生前三天，剛從考德威爾中學(Caldwell High School)畢業。

埃塞克斯郡(Essex County)檢察官 辦公室表示，達托利兄弟6月27日半夜在安妮路(Annin Road)一棟房子參加派對，酒醉的安東尼準備駕車離開；除了約瑟夫力阻安東尼酒駕外，兩人的姊妹也試圖阻止悲劇發生。

當局表示，安東尼於6月27日的凌晨1點20分左右，撞上中央大道(Central Avenue)與泰勒車道(Taylor Drive)轉角的樹；安東尼肇事後逃逸，但很快被北考德威爾(North Caldwell)警方緝捕到案。

約瑟夫的家人在線上募款網站GoFundMe頁面上寫道，約瑟夫受傷後動了十次手術。

考德威爾中學校方推文寫道，9月6日剛滿19歲的約瑟夫原本計畫就讀新澤西州肯恩州立大學(Kean University)主修商業管理。

埃塞克斯郡檢察官辦公室以重傷害、在學區 酒駕重傷害、肇事逃逸、粗心駕駛、危險駕駛等罪名起訴安東尼，可能考慮再提出其他罪名。

安東尼的律師，拉古洛(Anthony J. Iacullo)表示，更多的罪名對達托利一家人沒有幫助，「達托利家族此刻需要專心處理約瑟夫的喪事」。