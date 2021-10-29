加薪協議若破局 費城捷運工會擬罷工

賓州東南捷運(SEPTA)工會已投票決議，近期若無法與SEPTA就工作環境安全與加薪議題達成協議，就會舉行罷工。圖為該工會罷工的檔案照。(Getty Images)

賓州 東南捷運(Southeastern Pennsylvania Transportation Authority，SEPTA)工會已投票決議，近期若無法與SEPTA就工作環境安全與加薪議題達成協議，就會舉行罷工 (左圖，Getty Images)的動議。

SEPTA工會的成員廣及南賓州地區所有交通服務事業約5000名員工，包含公車及地鐵的所有員工；由於去年度簽訂的僱用合約將於11月1日到期，因此工會希望盡快與資方達成新約共識，否則將以罷工為手段強硬要求SEPTA上談判桌。

工會主席布朗(Willie Brown)說：「工會成員都是這個社會不可欠缺的基礎勞工，在疫情 期間冒著自己與家人健康的生命危險，維持南賓州地區交通的正常運行，而我們現在不過是要求工作環境的改善與最低限度的加薪，希望能與資方盡速達成協議。」

SEPTA發言人則表示，受疫情影響，許多民眾為避免染疫都盡量不搭乘大眾運輸工具，再加上絕大多數通勤人口都改為在家上班，短期內載客率難以回到疫前水準，因此公司虧損相當嚴重，平均每日損失100萬元，希望能夠和工會達成公平且「公司現在財政能力可支付」的合理薪資水準。

SEPTA發言人說：「即便面對疫情嚴峻考驗，公司仍希望能夠提供員工公平的薪水和盡可能多的福利，因此現在提出兩個方案供工會選擇；其一是短期雇傭合約，但有明顯加薪及福利制度，其二則是長期雇傭，但在薪資結構上會反映出現在及未來的不確定性。」

事實上，SEPTA現階段面臨的財政問題已漸漸影響到民眾生活；費城學區就表示，估計約有6萬名學生與教師仰賴SEPTA通勤通學，因此一旦罷工，可能會讓所有學生改成在家線上授課。