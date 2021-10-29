避免耆老獨居 賓州州府推住屋分享幫忙找「室友」

賓州州府最近推出一項名為「住屋分享與資源交換」(SHARE)計畫，專為需要住所的房客與年長屋主配對，主要目的是避免耆老獨居。(WNEP電視台截圖)

賓州 州府最近推出一項計畫，名為「住屋分享與資源交換」(Shared Housing and Resource Exchange，SHARE)，專為需要住所的房客與屋主小心翼翼進行配對；但該計畫中配對的一方必須是超過60歲，另一方則須年滿18歲，主要的目的是避免耆老獨居。

配對過程相當嚴謹，包括初步的面對面介紹和幾天後的同居試驗期，雙方合意最後才會簽約；合約中也會詳列所有居住規定，協助配對的顧問也會在後續持續訪查和追蹤，同時監督並適時提供協助。

去年新冠肺炎爆發後，高齡70歲的懷特(Michael Wyatt)失去結褵48年的妻子，除了心靈承受巨大的打擊，他也失去平時替他打理生活的支柱；幸好透過SHARE計畫，他在今年5月遇見了64歲的蘿莉‧查普曼(Lori Chapman)。

查普曼原本住在加州 ，為了與女兒拉近距離才搬到賓州定居，但她的腳踝無法承受女兒家中那13階樓梯；在SHARE計畫的協助下，查普曼搬進了懷特的家中，兩人成為室友。

查普曼每個月付上200元的房租之外，她還負責採購生活用品、煮飯、洗衣和大部分的家事；此外，查普曼還會提醒懷特時間到了記得吃藥，懷特也終於不再孤獨。

懷特的兩個女兒都表示，父親和查普曼的相處就有如老朋友一般，懷特的女兒麥肯拉‧米迦斯(Michele Migas)說：「你不會料想這種事會發生，對我們來說蘿莉不只是個房客，她就像我們的家人一樣。」

SHARE計畫原本只是在賓州的派克郡(Pike)、韋恩郡(Wayme)和門羅郡(Monroe)進行三個月的前導試驗，如今已成功配對67組人，更延至韋南戈郡(Venango)、克勞福德郡(Crawford)、亞當斯 郡(Adams)、聯合郡(Union)和史奈德郡(Snyder)，而該州政府也考慮日後繼續擴大。