新州州長選舉開銷近4600萬元 幾乎為四年前兩倍

本屆新澤西州州長選舉經費成長驚人，民主黨籍現任州長墨菲(左)及共和黨競選對手西塔瑞利(右)的競選開銷已高達4584萬1086元，幾乎是四年前的兩倍。(美聯社)

本屆新澤西州 州長選舉經費成長驚人，根據該州選舉執法委員會(Election Law Enforcement Commission，ELEC)25日公布的數據，民主黨 籍現任州長墨菲(Phil Murphy)及共和黨 競選對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的競選開銷已高達4584萬1086元，幾乎是四年前的兩倍。

ELEC執行主任布林德爾(Jeff Brindle)說：「除了加州的罷免選舉，今年只有新澤西州和維吉尼亞州有州長選舉；而新州的民調看來雙方差距非常接近，兩邊也都認為這次選舉輸掉的風險很大。」

四年前由墨菲對上新州前副州長顧丹諾(Kim Guadagno)的州長選舉共花費2380萬元；但這次選舉中，單看墨菲募款得來的經費就有1603萬1915元，而目前花費1255萬3403元；西塔瑞利則募款獲得1312萬6924元，已花費1244萬1665元。

根據ELEC的紀錄，墨菲透過公共融資計畫獲得1050萬元，西塔瑞利至今則是獲得910萬元，占墨菲資金的87%。

此外，2017年配對基金的最高限額為930萬元，但今年卻提升到1050萬元，布林德爾說：「西塔瑞利獲得的公共資金是2017年共和黨候選人的三倍以上，更是2013年民主黨候選人的五倍之多，他今年獲得的公共資金甚至超過2009年的前州長克利斯蒂(Chris Christie)。」

然而，雙方透過其他外部組織募得的資金則有顯著的差距；如今支持墨菲的組織在這場選舉中已花費1825萬1164元，支持西塔瑞利的組織則是花費高達2704萬4854元。

其中，以「共和黨州長協會」(RGA)為支持西塔瑞利最大的外部組織，至今已花費215萬4348元；支持墨菲最大的外部組織則是Our NJ，由「民主黨州長協會」(Democratic Governors Association，DGA)和工會組織贊助，迄今共花費557萬7673元。