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私吞4800萬公款 新州前出版社主管判刑75個月

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州「哈里森史考特出版社」高級主管查理茲承認自2002年開始，侵占公司資金4800萬元，被判處六年三個月刑期。(Getty Images)
新澤西州「哈里森史考特出版社」高級主管查理茲承認自2002年開始，侵占公司資金4800萬元，被判處六年三個月刑期。(Getty Images)

新澤西州「哈里森史考特出版社」(Harrison Scott Publications)高級主管查理茲(Nestor Charriez)去年1月底向檢察官認罪，承認自己自2002年開始侵占公司資金，挪用金額高達4800萬元；檢察官偵結後以聯邦罪名「電信詐欺罪」(wire fraud)起訴。

聯邦地方法院日前諭知一審判決，判處查理茲六年三個月刑期，執行完畢後，還須受三年保護管束；另外，附帶民事判決查理茲須賠償公司4340萬元。

檢察官起訴書中表示，哈里森史考特出版社將人資暨薪資發給業務委外辦理，查理茲便利用委外廠商與出版社之間的溝通落差，以及自己監管該辦理公司薪資核發業務廠商的職權，於2002年至2019年6月間，偽造主管發出的「獎金核發證明」，連同該公司每個月定期向委外廠商發出的員工薪資明細，據以向承包該公司薪資核發業務的廠商詐領高額「獎金」，但事實上主管從未核准他支領獎金。

查理茲詐領的金額從數萬至數十萬元不等，17年下來共得手4800萬元；檢察官只表示查理茲將詐領金額存入私人帳戶後用於「私人開銷」，並未透露查理茲具體如何花用這筆詐領的「獎金」。

查理茲的律師斯塔爾(Robert Stahl)獲悉判決結果後，並未說明是否提出上訴，只表示查理茲患有嚴重的強迫症，對於所有「有價值的東西」會表現出異於常人、無法克制的強烈需求；斯塔爾說：「查理茲是個好丈夫、好父親、好祖父，針對自己的行為對於身邊所有親朋好友及公司同事、長官造成的影響深感懊悔。」

檢察官 新澤西州 詐欺

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