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2021 Z世代提案寫作大賽圓滿閉幕收官慶典和頒獎大會隆重舉行

本報新澤西訊

　 

  由亞裔00後及90後段的青年學子們共同策劃執行的全國性社會責任及DEI （多元，共融，平等）的公益項目-2021 年 Z世代（Gen Z）提案寫作大賽，收官慶典和獲獎者表彰大會，已於日前隆重舉行。

  此一Calling for Allyship – 2021 年Z世代提案寫作大賽項目，乃因應疫情下的美國受到的多方衝擊及挑戰而生，今年五月亞裔月正式啟動，耗時五個月精心打磨推廣，經過兩輪選拔，終於順利評選出三名優勝作品：大學組的 Autumn Zaragoza 是來自北美原住民部落，高中組的Scott Lee是韓裔，初中組的Alissa Cheng是柬浦寨裔，三位獲獎同學均來自加州。

  來自財富五百強的企業高管創業策略家，社區發展領袖，執法精英以及亞裔五十傑等，為獲獎的提案及同學頒獎。贊助企業包括：AIG, Organon, Mizuho America, Este Lauder, Hengrui Medicine Group等。所有獲獎作品及推薦作品，請查閱iHub d-i-c-e.org 官網。

  Z世代提案寫作大賽的項目發起人及項目經理為Jaclyn Lee，項目大使Toni Mitchell （非裔女警官，羅格斯大學法學院新生，BLM Brewing 創辦人）。項目進行期間，Z 世代組委會成員曾在五月亞裔月時，受邀於新州中部學生組織(Students Activists in Central NJ)，在他們的亞裔月文化慶助活動上發表演說。六月份時受邀亞裔執法人員專業協會，在他們的戶外公開活動上參展，並宣導反仇恨犯罪等。

  主辦方ihub @ D-I-C-E 是新州註冊的5013非營利機構，由兩位來自臺灣的美籍華裔專業經理人Jaclyn 和 Cindy於2020年聯合創辦，目前已提供了相關的青少年發展，婦女賦能，心理建康及抗壓，跨代際對話等專案服務。自疫情初始，成功舉辦了多次國際性的大型公益活動並取得佳績及口碑，如2020 Gen Z Holiday Roundtable, Masterclass for Youth Speakers and Leaders 等。近期將推出協助獲獎同學實施提案的 Calling for Allyship 2.0 平臺，請持續點閱，按贊及轉發社交帳戶上的佳文（[email protected]）或查閱本次比賽官方網站：https://www.ihubd-i-c-e.org/contest。

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