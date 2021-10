2021 Z世代提案寫作大賽圓滿閉幕收官慶典和頒獎大會隆重舉行

由亞裔 00後及90後段的青年學子們共同策劃執行的全國性社會責任及DEI (多元,共融,平等)的公益項目-2021 年 Z世代(Gen Z)提案寫作大賽,收官慶典和獲獎者表彰大會,已於日前隆重舉行。

此一Calling for Allyship – 2021 年Z世代提案寫作大賽項目,乃因應疫情 下的美國受到的多方衝擊及挑戰而生,今年五月亞裔月正式啟動,耗時五個月精心打磨推廣,經過兩輪選拔,終於順利評選出三名優勝作品:大學組的 Autumn Zaragoza 是來自北美原住民部落,高中組的Scott Lee是韓裔,初中組的Alissa Cheng是柬浦寨裔,三位獲獎同學均來自加州。

來自財富五百強的企業高管創業策略家,社區發展領袖,執法精英以及亞裔五十傑等,為獲獎的提案及同學頒獎。贊助企業包括:AIG, Organon, Mizuho America, Este Lauder, Hengrui Medicine Group等。所有獲獎作品及推薦作品,請查閱iHub d-i-c-e.org 官網。

Z世代提案寫作大賽的項目發起人及項目經理為Jaclyn Lee,項目大使Toni Mitchell (非裔女警官,羅格斯大學法學院新生,BLM Brewing 創辦人)。項目進行期間,Z 世代組委會成員曾在五月亞裔月時,受邀於新州 中部學生組織(Students Activists in Central NJ),在他們的亞裔月文化慶助活動上發表演說。六月份時受邀亞裔執法人員專業協會,在他們的戶外公開活動上參展,並宣導反仇恨犯罪等。

主辦方ihub @ D-I-C-E 是新州註冊的5013非營利機構,由兩位來自臺灣的美籍華裔專業經理人Jaclyn 和 Cindy於2020年聯合創辦,目前已提供了相關的青少年發展,婦女賦能,心理建康及抗壓,跨代際對話等專案服務。自疫情初始,成功舉辦了多次國際性的大型公益活動並取得佳績及口碑,如2020 Gen Z Holiday Roundtable, Masterclass for Youth Speakers and Leaders 等。近期將推出協助獲獎同學實施提案的 Calling for Allyship 2.0 平臺,請持續點閱,按贊及轉發社交帳戶上的佳文([email protected])或查閱本次比賽官方網站:https://www.ihubd-i-c-e.org/contest。