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賓州最大槍展在大費城會展中心舉行 槍支銷量呈歷史性火爆成長

本報費城訊

  日前，在大費城會展中心舉辦的賓州地區最大規模槍展，印證了現階段全美槍支銷量歷史性火爆的事實。

  賓州是全美槍支管控相對鬆緩州，而費城做為槍支管控中的一類“First Class”城市，也僅僅對公共場合持槍有證件要求而已。在寬鬆的“購物”條件下，大費城的槍展也開展得最為火爆。

  參觀槍展的遊客數量眾多，目的也不一，包括純粹獵奇型遊客，只為拍照打卡，本身並無絲毫購槍欲望；還有人會將槍展當作一個大型的槍支商店，參加槍展就是為了更好地比價，購買更多槍支；還有不少有多年持槍、玩槍經驗的玩家，專門為尋找某個已經停產的槍型而來。

  在此次大費城槍展中，缺乏主要的槍械生產商官方參展及發佈新產品，是讓大費城槍展更為知名化和品牌化的障礙。但是，圍繞主要品牌如Glock、Sig Sauer等，做配件生意的第三方供應商，依然有不少大型攤位售賣槍支升級、改裝的必需品。

  大費城槍展也是一次“古玩槍展”，除了有FFL（聯邦軍火經營許可）的零售商參展外，還有不少有C&R（古玩槍經營許可）商人也參加了展會。對比實用的現代化居家防禦槍支，參加過一戰、二戰，甚至參加過美國南北戰爭的老名槍比比皆是，成為遊客合影的最佳道具，銷量也絲毫不遜色於現代化槍支。

  值得注意的是，在聯邦政府先後對中國、俄羅斯等開出武器禁令後，中國、俄羅斯等國此前曾進口的槍支成為備受關注的熱銷品。如中國北方工業集團仿製俄羅斯的56式SKS步槍、54式手槍等，迎來不少遊客詢價，還有俄羅斯產AK-47系列等，已經成為絕對的高價商品。

  大費城槍展也是一次賓州居民槍支喜好指數的最集中體現，對於首次購買用於家庭防禦的居民，Glock G17、G19，Sig Sauer P320等依然是最具性價比的首選，若想加入隨身攜帶、重量、口徑、精準、文化背景等其他要求，購槍居民則需要作足功課才能初步瞭解究竟。

  全美範圍內，反對控槍居民主要以維護“憲法第二修正案”為主要說辭，大費城槍展也成政壇立場的鮮明視角。在大費城槍展中，不少攤位都在售賣前總統川普紀念品等(如圖)，參展商甚至眾多遊客普遍持有支持共和黨角度。無論如何，槍支文化是美國的最主要的傳統文化之一，槍展火爆側面上也標誌了，賓州居民們對固有生活的熱愛。(圖文報導：王聖明)

槍支 費城 俄羅斯

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