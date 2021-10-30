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選墓地 講風水 (副標，較小字)紐約上州蓮花山陵園風水寶地 (主標)

紐約訊

  中國人講究風水，墓地風水也是幾千年來中國人延續下來的一種風俗，先人墓地的風水會影響後代的命運，幫先人找塊福地，除可讓逝者安息，又能讓後代子孫受其庇蔭。福緣風水服務公司的專業大師尋找了幾年，於紐約上州堪得這片寶地。此地格局為“結山龍局”，會大大提升家族的運程，保佑後代子孫平安富貴，是一處可遇不可求的寶地。

  蓮花山陵園位於上州碧斯球郡（Peekskill)，距法拉盛60哩。是大山龍行龍，分枝劈脈，疊湧而至，龍勢雄厚。穴星是由後龍、龍身起頂開帳，出脈緩緩曲動而落。到頭再劈脈、過峽起坡橫抽結仰面土體穴星。星體平方肥厚，穴唇闊厚有情，前案由虎砂起星轉欄，案外拖山為官星暗存，并且有數重朝山繞抱。實是四山環抱形似蓮花，穴坐花心，以蓮籽為案，明堂平正，可收本山隨龍之水到堂，堂氣圓聚，水口合法，真是財丁俱旺富貴之局。因此，是不可多得的風水寶地。

  歡迎華人實地參觀，行程從唐人街出發約50分鐘。公司可安排免費專車引看，在法拉盛41 Ave.停車場上車(圖書館對面)，須提前預約。福緣風水服務公司接受各種擇日服務，欲進一步了解詳情請電：（516）978-9889 林先生 Henry Lam (通國語、福州話)引看，並提供各種相關資訊和服務。歡迎大家咨詢！

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