新州唯一 友聯郡列低傳染風險地區
擁有55萬6000人口的友聯郡(Union)近來被聯邦疾病防治中心(CDC)列入全國新冠病毒傳染率最低的郡之一，也是新澤西州唯一達到最低「社區傳染率」門檻的地區。
CDC透過全國數以千計的郡統計資料進行分析，將各郡依照社區感染風險程度分別列為高傳染風險、具有傳染風險、中等傳染風險和低傳染風險；友聯郡與其他52郡並列為低傳染風險地區，也是東北地區唯一達標的郡，友聯郡委員會主席米拉貝拉(Alexander Mirabella)說：「從疫情爆發第一天起，我們就非常重視。」
該郡超過72%符合資格的民眾都已完成疫苗接種，公務人員接種率更是高達近八成；當地截至18日的連續七天平均確診率僅2.04%。
比較之下，被CDC列為「高傳染風險」的地區則有2656個郡，超過360個郡被列為「有傳染風險」，148個被列為「中等傳染風險」。
事實上新冠疫情爆發後，友聯郡一直是受創最嚴重的地區之一；據新州官方統計顯示，該郡已累積近八萬名居民確診、超過1800人病歿，死亡率為該州排名第六；新州病歿率最高的地區為艾薩克斯郡(Essex)，密德薩克斯(Middlesex)則是第三。
「我們這個郡地域範圍最小、卻擁有最多人口」米拉貝拉形容：「人們彼此之間的距離非常近，我想大家也都認知道這個事實，所以每個人都覺得『我們必須嚴正看待』；我也向所有聽從地方政府和州長建議的民眾表達恭喜。」
友聯郡在疫情間快速成立免費的大眾病毒篩檢站，也是第一個要求公務員接種疫苗、或定期接受篩檢的地方政府；同時還不斷派出行動篩檢站尋找無家可歸的遊民、或其他高風險族群卻還未接種疫苗的漏網之魚，米拉貝拉說：「種種因素都促成了這項良好的結果。」
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