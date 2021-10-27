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新州唯一 友聯郡列低傳染風險地區

編譯林梅婕／綜合報導
擁有55萬6000人口的友聯郡近來被聯邦疾病防治中心列入全國新冠病毒傳染率最低的郡之一，也是新澤西州唯一達到最低「社區傳染率」門檻的地區。(美聯社)
擁有55萬6000人口的友聯郡近來被聯邦疾病防治中心列入全國新冠病毒傳染率最低的郡之一，也是新澤西州唯一達到最低「社區傳染率」門檻的地區。(美聯社)

擁有55萬6000人口的友聯郡(Union)近來被聯邦疾病防治中心(CDC)列入全國新冠病毒傳染率最低的郡之一，也是新澤西州唯一達到最低「社區傳染率」門檻的地區。

CDC透過全國數以千計的郡統計資料進行分析，將各郡依照社區感染風險程度分別列為高傳染風險、具有傳染風險、中等傳染風險和低傳染風險；友聯郡與其他52郡並列為低傳染風險地區，也是東北地區唯一達標的郡，友聯郡委員會主席米拉貝拉(Alexander Mirabella)說：「從疫情爆發第一天起，我們就非常重視。」

該郡超過72%符合資格的民眾都已完成疫苗接種，公務人員接種率更是高達近八成；當地截至18日的連續七天平均確診率僅2.04%。

比較之下，被CDC列為「高傳染風險」的地區則有2656個郡，超過360個郡被列為「有傳染風險」，148個被列為「中等傳染風險」。

事實上新冠疫情爆發後，友聯郡一直是受創最嚴重的地區之一；據新州官方統計顯示，該郡已累積近八萬名居民確診、超過1800人病歿，死亡率為該州排名第六；新州病歿率最高的地區為艾薩克斯郡(Essex)，密德薩克斯(Middlesex)則是第三。

「我們這個郡地域範圍最小、卻擁有最多人口」米拉貝拉形容：「人們彼此之間的距離非常近，我想大家也都認知道這個事實，所以每個人都覺得『我們必須嚴正看待』；我也向所有聽從地方政府和州長建議的民眾表達恭喜。」

友聯郡在疫情間快速成立免費的大眾病毒篩檢站，也是第一個要求公務員接種疫苗、或定期接受篩檢的地方政府；同時還不斷派出行動篩檢站尋找無家可歸的遊民、或其他高風險族群卻還未接種疫苗的漏網之魚，米拉貝拉說：「種種因素都促成了這項良好的結果。」

疫情 疫苗 篩檢

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