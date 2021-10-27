89歲「老爹」消防員 最後一次出勤救援後過世

新澤西州89歲志願消防員普里奧利23日獲報處理一場車禍事故，完成人生最後一趟出勤任務後，在返家途中發生緊急醫療狀況，最後與世長辭。(取材自臉書)

新澤西州 89歲志願消防員普里奧利(Nicholas Prioli)23日獲報處理一場車禍 事故，完成人生最後一趟出勤任務後，在返家途中發生緊急醫療情況後過世，讓消防隊人員痛心哀悼。

傑克森鎮(Jackson Township)志願消防隊55分站主管卡森(Timothy Carson)表示，普里奧利出勤後，從消防隊走回家的路上發生緊急醫療事件。

卡森指出，普里奧利與其他消防員外出處理一場車禍事故，之後獨自留在消防隊，接著走路回家。

卡森說，普里奧利在消防隊工作26個年頭，人稱「老爹」(Pop)，因為這些年來，對許多獲助者而言，他宛如父親般的存在，而且他也是消防隊內的靈魂核心。普里奧利從化學家的職涯退休 之後，在63歲時加入消防隊，之後還訓練消防隊內每一名成員做心肺復甦術(CPR)。

普里奧利23日早上被發現時，有人對他做CPR盼救他一命；對此卡森表示：「如今有人至少能夠嘗試對他做CPR，此舉讓我感到溫暖。」

普里奧利擔任該消防隊的安全官、出納員和榮譽隊長；他與他的孫子一起在消防隊服務，其孫擔任副隊長。

即便年事已高，普里奧利仍持續完成艱困訓練，包括頭朝前爬繩逃出建築物；卡森表示，普里奧利堅持要持續更新各項證書，並維持在最新狀態，這表示他的訓練不會落後多數年輕消防員。

「他訓練過的人數驚人。」卡森表示：「我們花好幾個小時打給現任和卸任消防員，這些人受過他的照顧，成為更棒的消防員。我們痛失一名優秀人才，而且是最棒的那位。」