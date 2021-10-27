歐巴馬新州站台：讓墨菲帶領我們向前

前總統歐巴馬(左)23日現身紐瓦克，為正在競選連任的新澤西州州長墨菲(右)站台造勢。(美聯社)

前總統歐巴馬 (Barack Obama)23日現身紐瓦克，為正在競選連任的新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)站台造勢，並比喻當今政治局勢已來到「轉捩點」，新州 選民必須在共和黨候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)與墨菲之間，選擇讓時代倒退或繼續前進。

「今天我來到這裡，是因為我相信新澤西人會做出正確的選擇。」歐巴馬在威克公園(Weequahic Park)對著700多位民眾說道：「我相信你們會展示給國內的其他人，我們不會再讓錯誤的決策繼續發生，必須讓墨菲這樣的領導人帶著我們向前。」

本屆新州州長選舉為史上第一次提前進行實體投票，選民可在選舉日11月2日前九天開始投票；歐巴馬也向現場民主黨支持者和工會成員喊話：「站出來為自己奮戰，我們必須努力，別讓這個機會溜走。」

隨著選舉進入尾聲，歐巴馬的出現也凸顯雙方民調 正逐漸拉近，儘管墨菲在大多公共機構的民調結果都是勝出，但21日公布的愛默生學院(Emerson College)和PIX機構聯合民調顯示，墨菲僅領先六個百分點；上個月斯托克頓大學(Stockton University)的民調則稱墨菲當時還領先九個百分點。

自1977年以來新州一直都是由共和黨人出任州長，直到2018年新州才再次化為藍州，墨菲也說：「我們為新澤西開啟歷史的新頁，但我們的任務還沒完成；如果你沒站出來投票，我們很可能將這個機會拱手讓人，而且我們會更加倒退，讓前共和黨州長克利斯蒂(Chris Christie)的作為看起來很合理。」

歐巴馬在演說期間也不免俗地打出種族牌，指控西塔瑞利將重新規畫新州教育經費的用途，使非裔與西語裔學生無法受益；另外，歐巴馬也強調西塔瑞利對槍枝管制和刪減富人稅的政策，都只會讓「時代更加倒退」。