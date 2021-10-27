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賓州檢察長夏皮洛選州長 募款已破千萬

編譯林育正／綜合報導
宣布參選賓州州長的賓州民主黨籍檢察長夏皮洛表示，自己握有超過1000萬元的競選經費，難怪在黨內初選沒有對手。(美聯社)
宣布參選賓州州長的賓州民主黨籍檢察長夏皮洛表示，自己握有超過1000萬元的競選經費，難怪在黨內初選沒有對手。(美聯社)

宣布參選賓州州長的賓州民主黨籍檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)表示，自己握有超過1000萬元的競選經費。

距離州長選舉還超過一年，但夏皮洛已在競選經費占據龐大優勢，被視為篤定獲得初選勝局。夏皮洛於上周宣布參選，目前並未強制公布募款金額；因此他自行公開大筆經費，目的被外界認為在向戰況混亂的共和黨陣營下馬威。

夏皮洛的經費中有部分來自檢察長競選帳戶，但能直接轉為州長選舉之用。夏皮洛的競選經理唐娜‧福里茲(Dana Fritz)透過聲明表示：「賓州人民知道夏皮洛會挺身而出把事情做好，大家知道他擔任州長將為所有人挺身而出。他以長遠的眼光累積支持，目前站在絕佳位置，相信我們背後的草根團體，將在明年11月助我們一臂之力。」

民主黨籍賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)因任期限制無法再競選連任，現一任州長的競爭格外激烈。但目前賓州共和黨人暫不發表評論。

夏皮洛並未公開捐款人身分，在明年1月底必須強制公布競選財務報告前，他與其他候選人並不需要公布相關資料；目前賓州並沒有限制個人捐款額度。

不過已經有部分單位公開表示，已捐款力挺夏皮洛。今年單一金額最大的捐款人，為貢獻50萬元的大賓州木匠協會(Greater PA Carpenters)。

今年初夏皮洛的現金經費為270萬元，至今募得超過900萬元，開支160萬元，仍剩餘超過1000萬元。

賓州 民主黨 共和黨

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