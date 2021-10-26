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新州撥款近千萬 購8部電動巴士

編譯陳韻涵／綜合報導
新州運輸局首次採購電動巴士，但僅預定以940萬元採購八輛。(取材自推特)
新州運輸局首次採購電動巴士，但僅預定以940萬元採購八輛。(取材自推特)

德州「首都大都會交通管理局」(CapMetro)9月斥資2億5498萬元，購買197輛新的電動巴士，擴增電動巴士車隊至200輛。新州運輸局(NJ Transit)也跟進，首次採購電動巴士，但僅預定以940萬元採購八輛。

新州運輸局董事會20日晚投票，通過向全美最大巴士製造商「紐佛萊爾」(New Flyer)採購八輛零排放電動巴士的計畫；這項電動車計畫可能成為新州巴士汰換的風向球，未來新州街上跑的1000多輛巴士可能都會換成電動車。

這八輛電動巴士將會用在紐頓車庫(Newton Garage)與肯登郡(Camden)之間試營運，新州運輸局官員將評估電動巴士的表現與使用數據，決定未來是否購置更多電動巴士。

新州運輸局是紐佛萊爾的常客，紐佛萊爾打造的巴士也是新州運輸局都會與郊區車隊的核心，並協助建造新州去年推展的雙節公車系統。

電動巴士也是新州州長墨菲(Phil Murphy)潔淨能源政策的一環，訂2032年前將所有巴士換成零排放的車輛或電動車，希冀巴士車隊在2040年前達成100%零排放的目標。

新州環境(Environment New Jersey)政策與研究中心的潔淨能源倡議(Clean Energy Advocate)負責人海利‧柏林(Hayley Berliner)說：「新州運輸局購置第一批電動巴士，朝正確的方向邁進一步」，且有助電動巴士產業在新州的發展。

新州運輸局文件顯示，當局在這項採購案中，曾評估三項提案，考量項目包括技術、價格、充電續航力、巴士可靠程度、交貨時間等，結果紐佛萊爾的得分最高。

紐佛萊爾最新一代電動巴士車身長度40呎，每次充電後，最長可行駛213哩到251哩。

新州 電動車 大都會

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