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費城人過節購物預算 比去年高

編譯林育正／綜合報導
假期零售民調指出，費城消費者年底過節購物的預估消費金額為1544元，高於去年疫情期間的1322元。(Getty Images)
假期零售民調指出，費城消費者年底過節購物的預估消費金額為1544元，高於去年疫情期間的1322元。(Getty Images)

國際顧問業者Deloitte今年度的假期零售民調指出，費城消費者的預估消費金額為1544元，高於去年疫情期間的1322元。

去年疫情期間許多民眾害怕染疫不敢外出購物，或經濟遭受重況；但今年經濟狀況有所改善，預計在假期的購物開支平均較去年增加17%。費城居民的購物預算中包括不少高價商品，期中服飾平均363元，禮物卡333元以及居家與廚房用具223元。

Deloitte也針對全國的零售業者高層進行調查，業者也預計美國人不再擔心疫情，消費金額預計將暴增。

不過目前的供應鏈瓶頸，卻讓消費者有些擔憂。73%的費城消費者擔心想買的東西缺貨，包括電器用品、配件、玩具和興趣商品。

因此平均10位消費者中，有四人決定停早開始購物，其中有一半的人擔心出貨和缺貨問題。此外民調也發現，69%消費者預計在感恩節前就開始消費，多於去年的59%。

Deloitte地方零售專家波格柴斯基(Jenna Pogorzelski)說：「供應鏈問題，在今年假期會相當讓人頭痛，大家都很擔心。身為一名媽媽，我也會擔心，所以決定提前購物。」

不過今年也有好消息，80%認為自身的經濟狀況與去年差不多或更好，預計費城的消費將出現明顯反彈。

今年網路購物仍被相當看好，62%費城消費者預計在網路上購買假期禮物，去年則是64%。實體消費有望回溫，約53%消費者預計在大型商場購物，33%有意前往百貨公司。

費城還有36%的消費者，預計在黑色星期五購物，也優於去年的28%；黑五全國預期平均消費金額為430元，費城消費者則是略高的479元。

此份Deloitte民調委託獨立研究公司透過網路於9月7日至14日進行，全國受訪者4315人，費城受訪者411人。

費城 疫情 民調

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