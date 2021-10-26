土石崩落 新州公寓撤離45人

受颶風艾妲 (Ida)上月初過境影響土石結構，新澤西州 西橘郡(West Orange)當局日前下令緊急撤離羅恩喬林公寓(Ron Jolyn Apartments)的45戶居民，以利清除崩落的土石同時避免災害擴大造成人員傷亡。

艾妲上月初肆虐美東，造成這棟綜合公寓後方邊坡土石崩塌，壓毀許多車輛並損毀公寓建築。

建物損壞使得業主保險員聘請蘭根(Langan)建築公司分析邊坡的穩定性與建物安全性，代表該公寓業主亞基莫維奇(John Jakimowicz)的律師艾森斯坦(Steven Eisenstein)表示，亞基莫維奇基於三家不同工程公司的評估結果，認為坐落諾斯菲爾德大道(Northfield Avenue)的羅恩喬林公寓必須拆除。

艾森斯坦在14日的公聽會上發放支票 給撤離的住戶，允諾免除租戶的10月房租，額外補貼每戶1250元，協助租戶在施工期間下榻他處。

艾森斯坦說：「他(亞基莫維奇)別無選擇。」亞基莫維奇本人並未出席會議。

羅恩喬林公寓是紅磚綜合公寓，鎮官員8日收到電郵，內容警告公寓後方的邊坡大量土石滑落，地基不穩，可能造成建物損毀甚至人員傷亡；當地緊急應變人員與鎮官員基於工程師的建議，11日晚緊急撤離該公寓住戶。

撤離住戶不滿撤離通知在11日晚間10點到12日凌晨1點執行，讓居民措手不及且無法妥善收拾行李。

部分住戶表示，沒有人想離開。

西橘郡郡長帕瑞西(Robert Parisi)為此道歉，他14日在威爾希爾大酒店(Wilshire Grand Hotel)召開會議說明，並以公款協助安頓部分家庭下榻此處。

他允諾補助居民暫時住所的開銷，說道：「在各位安頓好之前，我們都會在這裡，我們不會拋棄你們。」

除了威爾希爾大酒店之外，部分撤離者入住萬豪集團的萬怡酒店(Courtyard by Marriott hotel)，另有人住進當地的坎布里亞(Cambria)旅社。

聯邦急難管理局(FEMA)在酒店大廳設立臨時辦事處，供撤離居民申請相關文件與費用。