墨菲爭連任 重申將使大學可負擔

新澤西州州長墨菲競選承諾，要讓民眾負擔得起新州高等教育學費。(美聯社)

四年前，新澤西州 州長候選人墨菲(Phil Murphy)在莫塞郡社區學院(Mercer County Community College)外，矢言讓人們負擔得起新州 高等教育 學費；墨菲當時宣布郡立大學免費時說：「我們可以且必須對所有居民敞開機會大門。」

四年後，墨菲依然在連任電視辯論會上，與共和黨對手西塔瑞利(Jack Ciattarelli)討論，要讓州民付得起大學學費。

新州媒體分析墨菲減少新州高等教育學費的努力，比較他執政四年期間的高等教育學費是否出現變化；然而，新州大學學費是否更平易近人，大多與家庭收入相關。

平均收入6萬5000元的新州家庭受惠許多新的刺激政策，這些政策包括兩年與四年制的免學費政策。

墨菲2018年任命索科洛(David Socolow)擔任該州高等教育與學生援助局(state Higher Education Student Assistance Authority)執行主任，負責監督部分補助計畫。

索科洛說：「我們努力很久，但還有很長的一段路要走，大學學費愈來愈貴。」

整體而言，無論是公立還是私立大學學費，在墨菲就任後，學費都漲了。

新州高等教育秘書室的學費看板數據顯示，新州公立四年制大學、私校、營利學院和郡學院的平均學費在2017-18學年和2020-21學年都漲價；這項目前可取得的最新數據，尚未包括當前學年。

在去年大學生平均學費方面，四年制公立大學為1萬3646元，比墨菲就任時漲3.6%；私校為3萬9477元，比墨菲就任時漲5.5%；營利學院學費1萬7739元，比墨菲就任時漲不到1%；兩年制郡學院學費約7639元，比墨菲就任時漲10%。只有新州私立宗教學院，如神學院和猶太學校的學費在2017年到2020學年平均減少8%，去年平均學費約1萬元。