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德拉瓦水口休閒區 團體爭取升級成國家公園

編譯林梅婕／綜合報導

每到10月，新澤西州著名的觀光景點「德拉瓦水口國家休閒區」(Delaware Water Gap National Recreation Area)就會湧入大批人潮，平均每年是吸引450萬人前來造訪；因此無論是在新州或賓州的環保組織Sierra Club成員都在積極提倡，將該地從「國家休閒區」升級成「國家公園保護區」。

德拉瓦水口園區占地7萬英畝，內有山巒、森林和德拉瓦河(Delaware River)，而最令人印象深刻的莫過於賓州最高的瀑布Raymondskill Falls，也是旅客們必定朝聖的景點。

在德拉瓦水口園區擔任14年管理員的多納修(John Donahue)說：「你從來不會聽到有人說，『我要遊遍美國所有的國家休閒區』，這個地方基本上已經是國家公園等級的觀光區了。」

Sierra Club賓州分部的副主席邁爾斯(Donald Miles)表示，將此園區升級後最大的差別是大筆的預算，將用於提供便利性設備和優化基礎設施，他說：「這裡的觀光人潮並不亞於黃石公園，但我們卻無法獲得對等的資金。」

據稱，德拉瓦水口園區每年可從國家公園管理局(National Park Service)獲得820萬元的預算，對照黃石公園的2760萬元，差距甚遠。

Sierra Club為了讓德拉瓦水口園區升級成國家公園已奮鬥將近十年，該組織新澤西分部的副主席卡西渥克(John Kashwick)更強調，此事的重要性攸關社會正義：「不只是這裡的風景，它又靠近紐約和費城這樣的大型都會區，受惠的居民多達數百萬人。」

觀光 賓州 新澤西州

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