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社區黑白分明 費城種族隔離仍嚴重 全美30城排第2

編譯潘勛╱綜合報導

按居民感受及各項衡量指出，費城仍是全國最頑固於種族隔離的城市之一，雖說依法人民住居不得因種族而有隔離、歧視，但費城不論白人、非裔、拉美裔等，不願融合而居的現象直到今天都還十分嚴重。

「費城詢問報」(The Inquirer)報導，住在費城西北芒特艾里區(Mount Airy)69歲非裔婦女琳達‧貝爾(Linda Bell)指出，自小她到白人的運動遊憩區就不受待見，到現在都沒感受過族裔融合。

芒特艾里區長久以來因為種族隔離嚴重而受舉國側目；1950及1960年代居民還團結起來，試著阻止白人遷徙，請他們別離開住到別區；但不見成功，芒特艾里很多房屋都空無人住，與相鄰的栗樹山區(Chestnut Hill)屋舍儼然大異其趣。

州眾議員拉伯(Chris Rabb)指出，分群而居的現象很明顯，很少看見住史丹頓大道(Stenton Avenue)以西的人穿越道路，進入隔壁的東部，兩邊貧富差距明顯，大致是種族因素所造成。

全國快速多元並日益整合，但費城不為所動；費城區八個郡若按人口普查局所定義的20個大都會區，白人與非裔隔離的現象排名第四，白人與拉美裔不相混居則列第六。

按布朗大學統計，全國30座最大城市裡，費城非裔與白人不住在一起的現象排行第二，僅次於芝加哥；拉美裔與白人隔離排第六。

在全國至少居民有1萬人、非裔至少占居民數5%的郡區裡，費城種族隔離的程度列名前6%。

過去數十年全國非裔與白人種族隔離現象普遍下降，但在費城則慢得多。

賓州大學都市規畫學者藍迪斯(John Landis)指出，就這一點而言，費城仍有很大改善空間。

費城 非裔 大都會

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