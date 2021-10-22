新州聯合市鮑爾小學 降半旗紀念前國務卿

布希政府時代前國務卿鮑爾日前去世，新澤西州聯合市以他為名的「鮑爾小學」舉行紀念活動。(News 12 The Bronx電視台截圖)

美軍一級上將、布希政府時代前國務卿鮑爾 (Colin Powell)18日傳出因新冠肺炎併發症而死亡的消息，享壽84歲，各界紛紛致上哀悼之意；新澤西州 聯合市(Union City)一間以鮑爾為名的「鮑爾小學」也舉行悼念活動，以紀念這位與學校同名的美國前國務卿。

校長泰瑞西塔．狄亞茲(Teresita Diaz)表示，鮑爾辭世的隔天早上，學校就安排了哀悼儀式；在全校師生共同默哀後，簡短地朗讀了鮑爾的傳記，且接下來兩周的時間全校所有旗幟降半旗致哀。

狄亞茲回憶起2013年鮑爾夫婦前來參觀的場景，她說：「那次訪問原本只預計停留約半個小時，但為了欣賞孩子們為他們準備的歌舞表演，鮑爾夫婦走訪了每一間教室，最終停留了超過兩個小時。」

聯合市學區督學席爾維亞．阿巴托(Silvia Abbato)則反思當時以前國務卿的名字為學校命名的意義，她也想起鮑爾曾分享的一個故事：鮑爾小時候曾經在一間猶太餐廳打過工，當鮑爾得知老闆只聘請會講意第緒語的員工時，為了保有這份工作，他就自學意第緒語。

阿巴托說：「這個故事的意義在於，不論你屬於哪一個群體，保持友善與團結都是做人的基本功；聯合市就是一個社區，每個人都努力地將不同群體、種族、黨派的人團結在一起。」

聯合市前市長、新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)也在哀悼鮑爾辭世的聲明中回應出這一點；他說：「做為國務卿及參謀長聯席會議主席，鮑爾無疑是最能向世人說明『美國是一個民族熔爐』的最佳人選。」