「第二先生」任德龍訪新州 推動疫苗、宣揚抗氣候變遷

「第二先生」任德龍19日造訪新澤西州，推動新冠疫苗接種的防疫措施，並宣揚拜登政府的預算案。圖為任德龍訪麻州時，與小朋友親切互動。(美聯社)

「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)19日造訪新澤西州 ，推動新冠疫苗 接種的防疫措施，並宣揚拜登政府的預算 案；這是任德龍成為第二先生以來首次造訪新澤西州，他也說，這是很特別的一次旅程，因為他的童年及青少年時光，就是在新澤西州度過的。

任德龍當天的行程與新澤西州州長夫人譚美．墨菲(Tammy Murphy)同行，第一站是前往紐瓦克的東城高中(East Side High School)向全國推廣疫苗；第二站是前往伊莉莎白市(Elizabeth)宣揚政府的3.5兆預算案。

任德龍此前已造訪過20多個州，不過來到這個他曾在1969年至1981年、6歲至17歲時居住的新澤西州還是第一次；因此任德龍說，這是一次特別的旅程，讓他很期待，尤其是他是要來此地做些重要的事情。

新澤西州的疫苗接種率在全國名列前茅，在新州居住、工作、就學的920萬人中，597萬人已完成疫苗接種；任德龍在紐瓦克時說，新澤西州是全國的模範，大家都應該要做得更好才行。

任德龍之後前往伊莉莎白市、造訪伊莉莎白河棧道，該河岸景觀整治是伊莉莎白市與新澤西州、聯邦政府合作的成果；任德龍藉此向外界宣揚涵蓋照護服務、公衛醫療、對抗氣候變遷的預算案。

在任德龍之前，副總統賀錦麗也曾在兩周前造訪新澤西州，同樣也是推廣疫苗接種，以及宣揚大規模預算案；後者目前仍在國會協商中，民主黨內的溫和派及進步派還在尋求共識。

任德龍並未與州長墨菲(Phil Murphy)會晤，當天墨菲在普林斯頓(Princeton)與當地中小企業主會面。

事實上，11月2日將是新澤西州州長選舉，墨菲正在尋求連任，包括第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)，聯邦參議員參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)之前都曾造訪新州為墨菲造勢，前總統歐巴馬預計23日也會在紐瓦克露面。