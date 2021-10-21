我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

8旬反核武入獄 賓州修女萊斯91歲高齡逝世

編譯洪毅／綜合報導
曾經在西非行腳逾20年，在84歲高齡時因抗議核武而坐牢兩年的修女梅根．萊斯已於10日因鬱血性心臟衰竭去世，享年91歲。(美聯社)
曾經在西非行腳逾20年，在84歲高齡時因抗議核武而坐牢兩年的修女梅根．萊斯已於10日因鬱血性心臟衰竭去世，享年91歲。(美聯社)

天主教聖嬰耶穌修女會(Society of the Holy Child Jesus)表示，曾經在西非行腳逾20年，在84歲高齡時因抗議核武而坐監兩年的修女梅根．萊斯(Megan Rice)已於10日因鬱血性心臟衰竭去世，享耆壽91歲。

聖嬰耶穌修女會的美國教省領袖卡若爾．胡利安諾(Carroll Juliano)表示，梅根修女的一生中，總是透過行動及熱情來展現她的愛，堅定而無私地餞行她對促進世界和平及公平正義的信條。

萊斯生於1930年，十多歲加入聖嬰耶穌修女會，1955年發下終身願，後攻讀維拉諾華大學，並在波士頓大學取得理學碩士學位，在麻薩諸塞、紐澤西及賓州等地小學任教十多年，之後派去奈及利亞，在西非行腳23年，從事教師及神職工作。

萊斯在西非開始接觸和平運動，關注聖經「鑄劍為犁」的信條；並在回美國後積極從事反核武器運動。

2012年7月時，萊斯與另外兩名天主教社會活動家闖入Y-12國家安全大樓(Y-12 National Security Complex)，在存儲國家核武級鈾材料的碉堡前祈禱，掛抗議布條，敲打碉堡，噴上和平標語等。

當時萊斯已是第四次因類似行動被定罪，儘管律師表示，基督教致力於非暴力運動，不會對公眾產生威脅，但是法官仍認定其為「累犯及慣犯」，以蓄意破壞等罪判三年徒刑。

萊斯坐牢兩年後，巡迴上訴法院認定不構成蓄意破壞，僅構成破壞公物的輕罪而獲釋。

萊斯2013年受訪時曾說，她對核武器的看法深深受到她叔叔的影響，他曾經在遭到原子彈轟炸後的長崎居住四個月，這讓梅根感受到核彈已成為人類歷史上的「最大汙點」。

至於違法行為，萊斯表示，讓她感到愧疚的是一直到70年後，她才大聲地說出符合她良知的話。

梅根 美國 賓州

上一則

全美首見 新州運動博彩 上月賺進10.1億

延伸閱讀

女搭賓州捷運遭性侵 現場乘客竟沒人報警

女搭賓州捷運遭性侵 現場乘客竟沒人報警
疫苗保護力減弱？ 賓州染疫率增

疫苗保護力減弱？ 賓州染疫率增
朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解

朱立倫：綠貼親中賣台標籤 害國民黨被美方誤解
佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴

佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴
左腦與右腦

左腦與右腦
NFL／59場突破百碼 瓊斯史上第3

NFL／59場突破百碼 瓊斯史上第3

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
包括南伊大在內的多所中西部大學，正面臨入學人數不斷減少的困境。(南伊大臉書截圖)

全美大學生人數創14年新低 中西部大學減少最多

2021-10-20 10:32
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19
本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除