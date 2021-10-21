8旬反核武入獄 賓州修女萊斯91歲高齡逝世

曾經在西非行腳逾20年，在84歲高齡時因抗議核武而坐牢兩年的修女梅根．萊斯已於10日因鬱血性心臟衰竭去世，享年91歲。(美聯社)

天主教聖嬰耶穌修女會(Society of the Holy Child Jesus)表示，曾經在西非行腳逾20年，在84歲高齡時因抗議核武而坐監兩年的修女梅根 ．萊斯(Megan Rice)已於10日因鬱血性心臟衰竭去世，享耆壽91歲。

聖嬰耶穌修女會的美國 教省領袖卡若爾．胡利安諾(Carroll Juliano)表示，梅根修女的一生中，總是透過行動及熱情來展現她的愛，堅定而無私地餞行她對促進世界和平及公平正義的信條。

萊斯生於1930年，十多歲加入聖嬰耶穌修女會，1955年發下終身願，後攻讀維拉諾華大學，並在波士頓大學取得理學碩士學位，在麻薩諸塞、紐澤西及賓州 等地小學任教十多年，之後派去奈及利亞，在西非行腳23年，從事教師及神職工作。

萊斯在西非開始接觸和平運動，關注聖經「鑄劍為犁」的信條；並在回美國後積極從事反核武器運動。

2012年7月時，萊斯與另外兩名天主教社會活動家闖入Y-12國家安全大樓(Y-12 National Security Complex)，在存儲國家核武級鈾材料的碉堡前祈禱，掛抗議布條，敲打碉堡，噴上和平標語等。

當時萊斯已是第四次因類似行動被定罪，儘管律師表示，基督教致力於非暴力運動，不會對公眾產生威脅，但是法官仍認定其為「累犯及慣犯」，以蓄意破壞等罪判三年徒刑。

萊斯坐牢兩年後，巡迴上訴法院認定不構成蓄意破壞，僅構成破壞公物的輕罪而獲釋。

萊斯2013年受訪時曾說，她對核武器的看法深深受到她叔叔的影響，他曾經在遭到原子彈轟炸後的長崎居住四個月，這讓梅根感受到核彈已成為人類歷史上的「最大汙點」。

至於違法行為，萊斯表示，讓她感到愧疚的是一直到70年後，她才大聲地說出符合她良知的話。