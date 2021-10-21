砸5800萬整修鼠患、漏水依舊 新州公寓樓187住戶怒了

紐瓦克一處名為「頂尖花園」公寓大樓進行5780萬元修繕工程後，居民仍被惡劣的居住環境所困，漏水、牆上的漏洞、鼠患和黴菌等問題不堪其擾。(取材自YouTube)

新澤西州 紐瓦克一處名為「頂尖花園」(Garden Spires)的社區大樓居民被惡劣的居住環境所困，漏水、牆上的漏洞、鼠患和黴菌等問題不堪其擾，多達187名住戶聯署請願要求房地產負責人改善居住環境，至少五名住戶向媒體批評該棟建物的修繕根本是「拼裝工程」。

其中一名住戶露西亞‧傑姆斯(Lucia James)指自家漏水的情況非常嚴重，她形容：「我家聞起來就像有什麼生物死掉了一樣。」

其實在傑姆斯搬進去之前，高達20層樓、共550個住戶的頂尖花園才剛花費數百萬元進行修繕；但修繕完工一年之後，住戶仍不斷抱怨各種老鼠、黴菌或沒有熱水的狀況。

根據地產交易紀錄顯示，頂尖花園目前為紐約一家公司Omni America所擁有，2018年以4530萬元購入；Omni America的共同創辦人之一為棒球大聯盟(MLB)前知名選手沃恩(Maurice Vaughn)，他在紐瓦克還有另一棟專給低收入 戶承租的公寓。

頂尖花園發言人多羅西安(Ronn Torossian)指出，該棟大樓當初進行年度安檢時，先是發現牆壁內的管線已老舊不堪，後來斥資5780萬元修繕，但完工後卻「發生其他不可預期的問題」。

「我們每年都有為大樓檢修和維護預估一筆預算 ，但不論預算金額多少，我們都會視情況必要進行維修，」多羅西安解釋：「2021年新冠疫情的關係使得修繕成本增加，遠遠超過預算。」

然而，頂尖花園的問題不只是管線那麼簡單；市府人員上個月稽查發現該棟大樓存在諸多違規事項，除了蟑螂老鼠孳生，還有浴室漏水、廚房爐火無法使用、垃圾量過載等，甚至連大樓入口的大門也無法正常開關，傑姆斯說：「大家都知道這棟大樓名聲很差，但他們的解決方式不過就是把負責人名字換掉罷了。」