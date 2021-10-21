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新州州府員工 未來1個月全面恢復實體辦公

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長辦公室發言人阿莉安娜·阿爾法羅18日宣布，該州公務機關將在未來一個月內逐漸恢復全面回到辦公室上班。(取材自推特)
新澤西州州長辦公室發言人阿莉安娜·阿爾法羅18日宣布，該州公務機關將在未來一個月內逐漸恢復全面回到辦公室上班。(取材自推特)

去年3月新冠肺炎爆發至今，除了民間經濟活動一度停擺，許多政府部門的員工也一直都維持遠端工作的模式；不過新州州長墨菲(Phil Murphy)辦公室發言人阿莉安娜·阿爾法羅(Alyana Alfaro)18日宣布，該州公務機關將在未來一個月內逐漸恢復全面回到辦公室上班。

根據美國公務員委員會的數據，2019年10月的州級公務員人數減少約4%，意即3200人；兩年前該州共雇用7萬4369名員工，但截至今年10月卻只剩7萬1174人。

疫情發生至今許多產業都受到影響，各領域的離職率幾乎都是上升，但公務機關的情況卻不盡然，成員多達四萬人的新州地區美國通信工人聯合會(CWA)主任法蘭‧埃雷特(Fran Ehret)分析，公務機關福利優渥，很少人會想跳槽到民營企業。

「我們看到的情況是，疫情爆發後退休的人多過離職。」埃雷特說：「我們有很多負責職訓的員工，但是在公共服務單位的員工，確實都傾向留下來繼續工作。」

不過居家工作模式也確實會讓一些人不想回到翠登市(Trenton)通勤上班的日子，於是考慮提前退休，埃雷特表示：「我也相信居家上班讓人們的思考模式變得和以往不同，這是你的人生、你的機會，享受當下吧！」

原本新州公務員預定在勞工節周末後全員回辦公室上班，但州長默菲後來下令，要求所有員工在18日前完成新冠疫苗接種，否則須每周定期篩檢；為讓大家有足夠的時間接種疫苗，當局才將返回工作崗位的日子延後；目前州級公務員每周僅至辦公室工作兩天，且上班時必須戴口罩。

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